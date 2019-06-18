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РИА Новости

Зеленский рассказал, как начнет разговор с Путиным при встрече

09:25
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на съезде партии "Слуга народа" в Киеве. 9 июня 2019
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве. 9 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, о чем будет говорить с Владимиром Путиным при первой встрече.

"Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина", — ответил он, добавив, что надеется на скорое возвращение полуострова.

Касаясь урегулирования ситуации в Донбассе, политик отметил, что его цель состоит в том, чтобы "принести мир на Украину дипломатическим путем".
"До настоящего момента мы доверяем минскому процессу. Мы надеемся, что это решение. Мы по-новому запускаем его, чтобы вести переговоры о перемирии и освобождении пленных. Но мы не можем ждать еще пять лет, потому что украинцы гибнут каждый день", — отметил Зеленский.
Ранее в интервью телекомпании "Мир" Владимир Путин выразил надежду на восстановление отношений России и Украины. Однако, как сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, в планах президента пока нет контактов с Зеленским.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
08:00
Все, что вы хотели узнать о миротворчестве Зеленского
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Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийВ мире
Популярные комментарии
Значит разговаривать не о чём... Правильно Путин сказал - пусть наберётся опыта, а потом посмотрим стоит ли с ним вообще разговаривать.
18 июня, 09:33
virshych
157200012
Зеленский:"Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина",- что сразу вызовет смех у Путина
18 июня, 09:38
Павел Картасиди
1391100010
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