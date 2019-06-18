Зеленский рассказал, как начнет разговор с Путиным при встрече

"Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина", — ответил он, добавив, что надеется на скорое возвращение полуострова.

Касаясь урегулирования ситуации в Донбассе, политик отметил, что его цель состоит в том, чтобы "принести мир на Украину дипломатическим путем".

"До настоящего момента мы доверяем минскому процессу. Мы надеемся, что это решение. Мы по-новому запускаем его, чтобы вести переговоры о перемирии и освобождении пленных. Но мы не можем ждать еще пять лет, потому что украинцы гибнут каждый день", — отметил Зеленский.