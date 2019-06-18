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РИА Новости

"Алмаз-Антей": в России создали новые технические заделы в области ВКО

09:16
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Новые российские зенитные ракетные комплексы и системы создаются уже без использования технических и технологических заделов СССР, в них применяются отечественные наработки последнего времени, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора по научно-техническому развитию - первый заместитель генерального конструктора концерна ВКО "Алмаз-Антей" Сергей Друзин.
"Во времена Советского Союза задел был создан действительно колоссальный, но на сегодняшний день он полностью исчерпан. Сегодня мы создаем новые заделы, на базе которых создаются современные средства", - сказал Друзин.
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В качестве примера он привел зенитный ракетный комплекс "Витязь", который был создан уже в постперестроечное время. "Технологические и технические заделы прежнего времени в нем не использованы. Это система 21-го века с колоссальной огневой производительностью", - пояснил собеседник агентства.
К подобным новаторским системам, по словам Друзина, можно отнести и создаваемую сейчас систему С-500. "Заделы, конечно, остались, но они идеологические, - ведь математика и физика за эти годы не изменились. Однако все технические решения создаются заново уже на новой элементной базе, причем преимущественно отечественной", - резюмировал первый заместитель генерального конструктора концерна.
Читайте полный текст интервью с Сергеем Друзиным >>
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