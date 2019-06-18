Сергей Друзин: ракеты С-500 могут работать за пределами атмосферы

Одними из самых обсуждаемых систем вооружений на мировом рынке по праву являются комплексы противовоздушной обороны (ПВО) С-300 и С-400 производства концерна ВКО "Алмаз-Антей". В ближайшей перспективе российская армия получит новое поколение этих систем – С-500, которые наверняка также станут бестселлером. Заместитель генерального директора по научно-техническому развитию – первый заместитель генерального конструктора концерна Сергей Друзин в интервью обозревателю РИА Новости Алексею Паньшину рассказал об истории развития и создания отечественной системы ПВО, об участии в этой работе немецких конструкторов, о причинах задержек в разработке С-400, а также о преимуществах нового российского комплекса С-500.
– Сергей Валентинович, что послужило драйвером для создания отечественной системы ПВО?
– Весь 20-й век, по сути, был свидетелем того, как развивалась авиация. Это выражалось в увеличении бомбовой нагрузки, скоростей самолетов, увеличилось количество авиатехники. Если в Первую мировую войну она в основном выполняла роль воздушной разведки, то уже в годы Второй мировой войны она стала едва ли не главной ударной силой. Значимость и эффективность авиационной составляющей стали определяющими, что и потребовало принятия адекватных специальных мер по парированию этих возросших угроз.
Те средства ПВО, которые появились в период Первой мировой войны, – зенитные орудия в качестве исполнительной системы поражения, так называемые звукоулавливатели, зенитные прожектора для ночного времени – все они в совокупности перестали соответствовать тем требованиям, которые к ним предъявлялись в связи с увеличением прежде всего скоростей и высот полета авиационных средств.
С увеличением скорости самолетов звукоулавливатели стали бесполезными, потому что по мере роста скорости звук самолета прилетал вместе с ним, что не позволяло на основе этой информации обеспечивать точное прицеливание. Да и сама по себе стрельба по скоростным целям, особенно целям, идущим не на позицию, а пролетающим мимо, с параметром, как говорят зенитчики, требовало формирования упреждений – расчета углов, с которыми нужно было стрелять, чтобы попасть в упрежденную точку. Все это вместе привело к тому, что зенитная артиллерия в значительной степени себя исчерпала, возник вопрос о создании новых средств поражения, каковыми являлись ракеты. Это и дало толчок к зенитному ракетостроению.
– Какова была роль немецких конструкторов в создании отечественной системы ПВО?
– Здесь надо признать, что, как и во многих других направлениях, немецкие военные специалисты оказались в значительной степени пионерами – наряду с ракетным оружием, которым наносились удары по Лондону, создавались и зенитные ракеты. Этому способствовало в первую очередь то, что плотность бомбовых ударов и их ударная мощь, которую обрушили союзники на города Германии, потребовали принятия радикальных мер по парированию этих угроз. Немецкими специалистами были созданы несколько типов зенитных ракет. Наряду с проектами ударных ракет "ФАУ-2" разрабатывался ряд зенитных ракет, из которых можно назвать самые распространенные Wasserfall (Водопад) и Schmetterling (Бабочка), а также ракета "Тайфун", напоминающая ракеты систем залпового огня. На пути самолета массово выстреливались эти ракеты, от них на парашютах отделялись боевые заряды и висели на тросах. Это, конечно, не могло быть эффективным вооружением – нужно было точно выстрелить ими, чтобы затем самолет задел трос, требовалось большое количество этих изделий.
За годы войны немцам не удалось довести эти разработки до логического завершения с тем, чтобы принять их на вооружение. Были у немецких специалистов нерешенные проблемы, с которыми позднее столкнулись и советские разработчики. В частности, это точность определения координат, которые бы позволили управлять ракетами эффективно, с тем чтобы вывести ракету на перехват цели.
После войны была проделана определенная работа, и специалисты НИИ-88, который позднее был преобразован в ракетно-космическую корпорацию "Энергия", собрали часть оборудования и технологических заделов, которые были на территории нашей страны. Удалось собрать и некоторую группу специалистов из Германии. Некоторые немецкие инженеры были ангажированы нашими союзниками, работали затем в США. Лет пять предпринимались попытки реанимировать созданные ими заделы.
– Кому в итоге была поставлена задача создавать системы для защиты неба?
– В Советском Союзе был создан полигон "Капустин Яр", где проводились работы по исследованию заделов немецких специалистов в области ПВО. Однако надо с сожалением признать, что должного эффекта достичь так и не удалось. Не сложилось тогда самой системы. Зато пришло понимание того, что не зенитная ракета представляет собой главное оружие, а именно зенитный комплекс.
В сентябре 1947 года было создано "Специальное бюро" 1 (СБ-1) как головное предприятие по разработке систем управляемого ракетного оружия класса "воздух-море". Первым его директором был Павел Николаевич Куксенко, его заместителем – Сергей Лаврентьевич Берия. Три года спустя в СБ-1, которое тогда располагалось на месте сегодняшнего НПО "Алмаз", было создано "Конструкторское бюро № 1" – КБ-1 (сейчас – ПАО "НПО "Алмаз"), которому была поставлена задача разработать зенитную ракетную систему для создания эффективной ПВО крупных городов и стратегических объектов.
Актуальность этой проблемы была более чем очевидна – в США к тому времени был накоплен целый арсенал атомного оружия и были планы по бомбардировке Москвы и других важных административных центров Советского Союза, которые корректировались с периодичностью в два-три года по мере наращивания потенциала. Трудно сказать, какая задача была тогда важнее – создание собственной атомной бомбы или системы ПВО. Решение этих задач сдерживало нашего бывшего союзника от выполнения таких замыслов.
– Получается, что атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки – это акт устрашения, террора в каком-то смысле?
– Безусловно. Тогда информацией о бомбардировке японских городов США охотно поделились со Сталиным, чтобы доходчивей объяснить ему, с кем Советский Союз имеет дело. Но даже без этой показательной атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки советская разведка располагала сведениями о планах американцев, которые подтверждали, что для них не существовало каких-либо моральных ограничений. США были готовы запросто нанести удар по советским мирным городам. Поэтому необходимость создания надежной системы воздушной защиты была более чем очевидной.
– Насколько я понимаю, так появилась С-25.
– К решению создания системы ПВО был подключен Александр Андреевич Расплетин, который обладал уникальным складом ума и характера. Это был ищущий человек с острым умом. Он смог сплотить команду единомышленников, создавших затем систему С-25, которая опередила время на десятки лет. Американцы в это время создавали одноканальную систему Nike Ajax.
Система С-25 позволяла обстреливать одновременно 20 целей. Она была уникальной для своего времени. Координаты измерялись не двумя разными радиолокаторами, а одним – и цели, и ракеты. Тем самым решалась задача обеспечения точности наведения.
Затем стала решаться сложнейшая задача строительства системы ПВО вокруг столицы. В итоге вокруг Москвы сформировали два бетонных кольца, которые обеспечивали необходимые коммуникации для функционирования системы С-25. На внешнем кольце было поставлено 34 комплекса, а на внутреннем – 22. Итого всего 56 комплексов вместо 300, которые бы пришлось ставить в таком количестве, будь они одноканальными. Тем самым была решена задача минимизации средств на создание подобных систем.
В конце 1954 – начале 1955 года были завершены государственные испытания системы. Ничего подобного в мире никто не создавал. Надо отметить, что радиолокационные средства ЗРК были детищем советских конструкторов, но к созданию системы управления ракетой привлекались и немецкие специалисты. В частности, к созданию автопилота.
– Как родилась концепция С-75?
– Главным недостатком системы С-25 была ее стационарность. Она не могла быть оперативно перебазирована в случае необходимости прикрытия иных объектов. Требовалась мобильная система ПВО. К тому же в процессе разработки рождались более совершенные технические решения, которые затем дали возможность создать передвижную систему. На одном шасси-прицепе можно было разместить весь антенный пост станции наведения ракет – в его составе две антенны, обеспечивающие сопровождение и целей, и ракет в более узком секторе (плюс-минус 10 градусов), антенна передачи команд и соответствующие передающие устройства.
Это был колоссальный шаг вперед для антенной техники того времени. Он позволил создать мобильную систему, имевшую примерно те же характеристики по дальности, что и С-25 (30-35 км). К закату системы С-75 дальность поражения цели достигала уже 56 км. Это позволило создать комплекс, который мог быть перемещен в нужное место, усилить или создать систему ПВО, если таковой до этого не было.
– Что побудило к созданию С-200?
– Первая причина – эксплуатационная. На Севере нашей страны в то время имелась серьезная коммуникационная проблема. Как известно, обеспечение деятельности системы ПВО требует регулярного подвоза топлива. А расстановка комплексов друг от друга определяется размерами зоны поражения. Создать сплошную зону в ряде случаев было практически невозможно.
Возникла задача увеличения дальности действия комплекса с тем, чтобы сократить общее количество установок. Кроме того, появились авиационные крылатые ракеты, которые запускались вне зоны поражения комплекса С-75. А ведь надо стрелять в стрелка, а не в пулю, поэтому возникла задача создать комплекс с большей дальностью действия. Изначально созданная ракета обеспечивала дальность поражения 160-180 км. Накопленный к этому времени опыт разработки зенитных ракетных комплексов показывал, что обеспечить требуемую точность ракеты при телеуправлении на дальностях более 50 километров очень сложно. Это требовало как радикального увеличения боевой части, так и улучшения характеристик радиолокационных средств, обеспечивающих наведение ракеты.
Это была колоссальной сложности задача – обеспечить работу высокочувствительного приемника в то время, когда рядом работал на излучение мощный передатчик. И эта задача была успешно решена – такой локатор был создан. В итоге последняя модификация системы обеспечивала дальность применения ракеты до 300 километров, а ведь начали со 180.
– А в "трехсотке" какие изменения?
– Причиной развития зенитных ракетных комплексов является развитие средств воздушного нападения, увеличение их плотности действия, а также появление крылатых ракет. Когда вместо 15-20 целей в небе могут оказаться более сотни, это объективно требует повышения огневой производительности.
Решение противоречивых задач – обеспечение мобильности и одновременного обстрела большого количества целей – привели к необходимости построения радиолокаторов наведения ракет по иному принципу. Необходимо было применить фазированные антенные решетки, способные обеспечить мгновенный переброс луча. Создание фазированной антенной решетки и позволило создать многоканальный радиолокатор. Его принцип состоит в том, что одним лучом нужно быстро измерить координаты сразу нескольких целей, быстро перенося его с одной цели на другую.
Использование фазированных антенных решеток позволило создать многоканальную систему. В этом принципиальное отличие комплексов С-300 от всех предыдущих поколений. Комплекс может разворачиваться к боевому применению с марша за пять минут. Еще одно отличие – отсутствие кабельных связей между стреляющим радиолокатором с пусковыми установками – вся информация передается по специальной радиолинии. Основным конструктором комплекса являлся Борис Васильевич Бункин. Он занимался испытанием и модернизацией этого комплекса.
– Почему разработка следующего поколения систем ПВО – С-400 – происходила так долго, более 10 лет?
– Системе С-400 не повезло, как и многим другим проектам, которые реализовывались нашей оборонной промышленностью в 90-е годы. Тогда отечественной оборонке был нанесен колоссальный урон, была потеряна часть кадров, не было нормального финансирования. Работы над комплексом фактически остановились. По этим же причинам долго разрабатывались и ракеты для этой системы. Тем не менее работа велась, и к 2007 году первый дивизион С-400 был сдан министерству обороны и поставлен на боевое дежурство.
Принципиальное отличие системы С-400 от предыдущих комплексов – это ее помехозащищенность и огневая производительность. Количество одновременно обстреливаемых целей у С-400 значительно больше, чем у С-300. Это обеспечено в том числе благодаря появлению новой интеллектуальной ракеты с системой управления, которая позволяет ей использовать широчайший диапазон режимов применения: и активное самонаведение, и использование информации от внешних источников, других радиолокаторов. Система обеспечивает обстрел также загоризонтных целей – тех, которые не видны для радиолокатора, но информация о них в системе имеется.
Каждому комплексу соответствует своя технологическая база. Элементная база в С-400 другая – миниатюризация, степень интеграции элементов позволили при меньших габаритах создать систему с существенно более высокими характеристиками. Это относится и к локатору обнаружения, и к многофункциональной станции.
Командный пункт системы имеет в своем составе мощные радиолокаторы, которые позволяют видеть воздушную обстановку на больших дальностях. Это позволяет ему ставить задачи и контролировать их выполнение другими комплексами, в том числе и не только С-400, это могут быть ЗРК других модификаций, в том числе и С-300, это может быть и "Панцирь", комплексы ПВО сухопутных войск. Система С-400 способна быть основой группировки средств ПВО. В систему заложены образы управляемых средств, чтобы не ставить им задачи, не соответствующие их техническим характеристикам. С-400 может с максимальной эффективностью использовать все средства, которые отданы ей в управление.
– Каким станет С-500, что мы можем о нем рассказать сейчас?
– Это система принципиально нового поколения. Основу локационных средств этой системы составляют локаторы, построенные на основе активных фазированных решеток, в которых отсутствует передающее устройство – сигнал формируется самой антенной. В ее составе имеются относительно небольшие по мощности усилители, которые специальным образом фазируются. Вместо электровакуумных приборов с напряжениями 30-40 кВ используются приборы с напряжением не более 27 В. Это конструктивно существенно упрощает задачу. Это положительно влияет на надежность, а также на безопасность эксплуатации. Активные фазированные решетки также позволяют получить более значительные характеристики по излучаемой мощности и по ширине спектра применяемых сигналов. Существенно выше и быстродействие антенны.
На сегодняшний день технология изготовления АФАР (активная фазированная антенная решетка – ред.) на предприятиях концерна освоена в полном объеме. Локаторы созданы и проходят тестирование в рамках испытаний новой системы.
У С-500 расширен типаж целей. Система может применяться и для борьбы с баллистическими целями всех типов. Это потребовало как увеличения энергопотенциала локационных средств, так и создания новых ракет, которые могут работать за пределами атмосферы, где невозможно аэродинамическое управление.
– В последнее время распространено мнение, что отечественная оборонная промышленность живет исключительно на тех заделах, которые создавались еще в советское время, и на создание собственных уникальных образцов уже не способна. Так ли это?
– Еще где-то лет десять назад, к сожалению, это было именно так. Во времена Советского Союза задел был создан действительно колоссальный, но на сегодняшний день он полностью исчерпан. Сегодня мы создаем новые заделы, на базе которых создаются современные средства. В качестве примера могу привести ЗРК "Витязь", который был создан уже в постперестроечное время. Технологические и технические заделы прежнего времени в нем не использованы. Один из родоначальников этого комплекса – генеральный конструктор концерна ВКО "Алмаз–Антей" Павел Алексеевич Созинов. Это система 21-го века с колоссальной огневой производительностью. К подобным новаторским системам можно отнести и создаваемую сейчас систему С-500. Заделы, конечно, остались, но они идеологические, ведь математика и физика за эти годы не изменились. Однако все технические решения создаются заново уже на новой элементной базе, причем преимущественно отечественной.