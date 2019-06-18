Сергей Друзин: ракеты С-500 могут работать за пределами атмосферы

Одними из самых обсуждаемых систем вооружений на мировом рынке по праву являются комплексы противовоздушной обороны (ПВО) С-300 и С-400 производства концерна ВКО "Алмаз-Антей". В ближайшей перспективе российская армия получит новое поколение этих систем – С-500, которые наверняка также станут бестселлером. Заместитель генерального директора по научно-техническому развитию – первый заместитель генерального конструктора концерна Сергей Друзин в интервью обозревателю РИА Новости Алексею Паньшину рассказал об истории развития и создания отечественной системы ПВО, об участии в этой работе немецких конструкторов, о причинах задержек в разработке С-400, а также о преимуществах нового российского комплекса С-500.

– Сергей Валентинович, что послужило драйвером для создания отечественной системы ПВО?

– Весь 20-й век, по сути, был свидетелем того, как развивалась авиация. Это выражалось в увеличении бомбовой нагрузки, скоростей самолетов, увеличилось количество авиатехники. Если в Первую мировую войну она в основном выполняла роль воздушной разведки, то уже в годы Второй мировой войны она стала едва ли не главной ударной силой. Значимость и эффективность авиационной составляющей стали определяющими, что и потребовало принятия адекватных специальных мер по парированию этих возросших угроз.

Те средства ПВО, которые появились в период Первой мировой войны, – зенитные орудия в качестве исполнительной системы поражения, так называемые звукоулавливатели, зенитные прожектора для ночного времени – все они в совокупности перестали соответствовать тем требованиям, которые к ним предъявлялись в связи с увеличением прежде всего скоростей и высот полета авиационных средств.

С увеличением скорости самолетов звукоулавливатели стали бесполезными, потому что по мере роста скорости звук самолета прилетал вместе с ним, что не позволяло на основе этой информации обеспечивать точное прицеливание. Да и сама по себе стрельба по скоростным целям, особенно целям, идущим не на позицию, а пролетающим мимо, с параметром, как говорят зенитчики, требовало формирования упреждений – расчета углов, с которыми нужно было стрелять, чтобы попасть в упрежденную точку. Все это вместе привело к тому, что зенитная артиллерия в значительной степени себя исчерпала, возник вопрос о создании новых средств поражения, каковыми являлись ракеты. Это и дало толчок к зенитному ракетостроению.

– Какова была роль немецких конструкторов в создании отечественной системы ПВО?

– Здесь надо признать, что, как и во многих других направлениях, немецкие военные специалисты оказались в значительной степени пионерами – наряду с ракетным оружием, которым наносились удары по Лондону, создавались и зенитные ракеты. Этому способствовало в первую очередь то, что плотность бомбовых ударов и их ударная мощь, которую обрушили союзники на города Германии, потребовали принятия радикальных мер по парированию этих угроз. Немецкими специалистами были созданы несколько типов зенитных ракет. Наряду с проектами ударных ракет "ФАУ-2" разрабатывался ряд зенитных ракет, из которых можно назвать самые распространенные Wasserfall (Водопад) и Schmetterling (Бабочка), а также ракета "Тайфун", напоминающая ракеты систем залпового огня. На пути самолета массово выстреливались эти ракеты, от них на парашютах отделялись боевые заряды и висели на тросах. Это, конечно, не могло быть эффективным вооружением – нужно было точно выстрелить ими, чтобы затем самолет задел трос, требовалось большое количество этих изделий.

За годы войны немцам не удалось довести эти разработки до логического завершения с тем, чтобы принять их на вооружение. Были у немецких специалистов нерешенные проблемы, с которыми позднее столкнулись и советские разработчики. В частности, это точность определения координат, которые бы позволили управлять ракетами эффективно, с тем чтобы вывести ракету на перехват цели.

После войны была проделана определенная работа, и специалисты НИИ-88, который позднее был преобразован в ракетно-космическую корпорацию "Энергия", собрали часть оборудования и технологических заделов, которые были на территории нашей страны. Удалось собрать и некоторую группу специалистов из Германии. Некоторые немецкие инженеры были ангажированы нашими союзниками, работали затем в США. Лет пять предпринимались попытки реанимировать созданные ими заделы.

– Кому в итоге была поставлена задача создавать системы для защиты неба?

– В Советском Союзе был создан полигон "Капустин Яр", где проводились работы по исследованию заделов немецких специалистов в области ПВО. Однако надо с сожалением признать, что должного эффекта достичь так и не удалось. Не сложилось тогда самой системы. Зато пришло понимание того, что не зенитная ракета представляет собой главное оружие, а именно зенитный комплекс.

В сентябре 1947 года было создано "Специальное бюро" 1 (СБ-1) как головное предприятие по разработке систем управляемого ракетного оружия класса "воздух-море". Первым его директором был Павел Николаевич Куксенко, его заместителем – Сергей Лаврентьевич Берия. Три года спустя в СБ-1, которое тогда располагалось на месте сегодняшнего НПО "Алмаз", было создано "Конструкторское бюро № 1" – КБ-1 (сейчас – ПАО "НПО "Алмаз"), которому была поставлена задача разработать зенитную ракетную систему для создания эффективной ПВО крупных городов и стратегических объектов.

Актуальность этой проблемы была более чем очевидна – в США к тому времени был накоплен целый арсенал атомного оружия и были планы по бомбардировке Москвы и других важных административных центров Советского Союза, которые корректировались с периодичностью в два-три года по мере наращивания потенциала. Трудно сказать, какая задача была тогда важнее – создание собственной атомной бомбы или системы ПВО. Решение этих задач сдерживало нашего бывшего союзника от выполнения таких замыслов.

– Получается, что атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки – это акт устрашения, террора в каком-то смысле?

– Безусловно. Тогда информацией о бомбардировке японских городов США охотно поделились со Сталиным, чтобы доходчивей объяснить ему, с кем Советский Союз имеет дело. Но даже без этой показательной атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки советская разведка располагала сведениями о планах американцев, которые подтверждали, что для них не существовало каких-либо моральных ограничений. США были готовы запросто нанести удар по советским мирным городам. Поэтому необходимость создания надежной системы воздушной защиты была более чем очевидной.

– Насколько я понимаю, так появилась С-25.

– К решению создания системы ПВО был подключен Александр Андреевич Расплетин, который обладал уникальным складом ума и характера. Это был ищущий человек с острым умом. Он смог сплотить команду единомышленников, создавших затем систему С-25, которая опередила время на десятки лет. Американцы в это время создавали одноканальную систему Nike Ajax.

Система С-25 позволяла обстреливать одновременно 20 целей. Она была уникальной для своего времени. Координаты измерялись не двумя разными радиолокаторами, а одним – и цели, и ракеты. Тем самым решалась задача обеспечения точности наведения.

Затем стала решаться сложнейшая задача строительства системы ПВО вокруг столицы. В итоге вокруг Москвы сформировали два бетонных кольца, которые обеспечивали необходимые коммуникации для функционирования системы С-25. На внешнем кольце было поставлено 34 комплекса, а на внутреннем – 22. Итого всего 56 комплексов вместо 300, которые бы пришлось ставить в таком количестве, будь они одноканальными. Тем самым была решена задача минимизации средств на создание подобных систем.

В конце 1954 – начале 1955 года были завершены государственные испытания системы. Ничего подобного в мире никто не создавал. Надо отметить, что радиолокационные средства ЗРК были детищем советских конструкторов, но к созданию системы управления ракетой привлекались и немецкие специалисты. В частности, к созданию автопилота.

– Как родилась концепция С-75?

– Главным недостатком системы С-25 была ее стационарность. Она не могла быть оперативно перебазирована в случае необходимости прикрытия иных объектов. Требовалась мобильная система ПВО. К тому же в процессе разработки рождались более совершенные технические решения, которые затем дали возможность создать передвижную систему. На одном шасси-прицепе можно было разместить весь антенный пост станции наведения ракет – в его составе две антенны, обеспечивающие сопровождение и целей, и ракет в более узком секторе (плюс-минус 10 градусов), антенна передачи команд и соответствующие передающие устройства.

Это был колоссальный шаг вперед для антенной техники того времени. Он позволил создать мобильную систему, имевшую примерно те же характеристики по дальности, что и С-25 (30-35 км). К закату системы С-75 дальность поражения цели достигала уже 56 км. Это позволило создать комплекс, который мог быть перемещен в нужное место, усилить или создать систему ПВО, если таковой до этого не было.

– Что побудило к созданию С-200?

– Первая причина – эксплуатационная. На Севере нашей страны в то время имелась серьезная коммуникационная проблема. Как известно, обеспечение деятельности системы ПВО требует регулярного подвоза топлива. А расстановка комплексов друг от друга определяется размерами зоны поражения. Создать сплошную зону в ряде случаев было практически невозможно.

Возникла задача увеличения дальности действия комплекса с тем, чтобы сократить общее количество установок. Кроме того, появились авиационные крылатые ракеты, которые запускались вне зоны поражения комплекса С-75. А ведь надо стрелять в стрелка, а не в пулю, поэтому возникла задача создать комплекс с большей дальностью действия. Изначально созданная ракета обеспечивала дальность поражения 160-180 км. Накопленный к этому времени опыт разработки зенитных ракетных комплексов показывал, что обеспечить требуемую точность ракеты при телеуправлении на дальностях более 50 километров очень сложно. Это требовало как радикального увеличения боевой части, так и улучшения характеристик радиолокационных средств, обеспечивающих наведение ракеты.

Это была колоссальной сложности задача – обеспечить работу высокочувствительного приемника в то время, когда рядом работал на излучение мощный передатчик. И эта задача была успешно решена – такой локатор был создан. В итоге последняя модификация системы обеспечивала дальность применения ракеты до 300 километров, а ведь начали со 180.

– А в "трехсотке" какие изменения?

– Причиной развития зенитных ракетных комплексов является развитие средств воздушного нападения, увеличение их плотности действия, а также появление крылатых ракет. Когда вместо 15-20 целей в небе могут оказаться более сотни, это объективно требует повышения огневой производительности.

Решение противоречивых задач – обеспечение мобильности и одновременного обстрела большого количества целей – привели к необходимости построения радиолокаторов наведения ракет по иному принципу. Необходимо было применить фазированные антенные решетки, способные обеспечить мгновенный переброс луча. Создание фазированной антенной решетки и позволило создать многоканальный радиолокатор. Его принцип состоит в том, что одним лучом нужно быстро измерить координаты сразу нескольких целей, быстро перенося его с одной цели на другую.

Использование фазированных антенных решеток позволило создать многоканальную систему. В этом принципиальное отличие комплексов С-300 от всех предыдущих поколений. Комплекс может разворачиваться к боевому применению с марша за пять минут. Еще одно отличие – отсутствие кабельных связей между стреляющим радиолокатором с пусковыми установками – вся информация передается по специальной радиолинии. Основным конструктором комплекса являлся Борис Васильевич Бункин. Он занимался испытанием и модернизацией этого комплекса.

– Почему разработка следующего поколения систем ПВО – С-400 – происходила так долго, более 10 лет?

– Системе С-400 не повезло, как и многим другим проектам, которые реализовывались нашей оборонной промышленностью в 90-е годы. Тогда отечественной оборонке был нанесен колоссальный урон, была потеряна часть кадров, не было нормального финансирования. Работы над комплексом фактически остановились. По этим же причинам долго разрабатывались и ракеты для этой системы. Тем не менее работа велась, и к 2007 году первый дивизион С-400 был сдан министерству обороны и поставлен на боевое дежурство.

Принципиальное отличие системы С-400 от предыдущих комплексов – это ее помехозащищенность и огневая производительность. Количество одновременно обстреливаемых целей у С-400 значительно больше, чем у С-300. Это обеспечено в том числе благодаря появлению новой интеллектуальной ракеты с системой управления, которая позволяет ей использовать широчайший диапазон режимов применения: и активное самонаведение, и использование информации от внешних источников, других радиолокаторов. Система обеспечивает обстрел также загоризонтных целей – тех, которые не видны для радиолокатора, но информация о них в системе имеется.

Каждому комплексу соответствует своя технологическая база. Элементная база в С-400 другая – миниатюризация, степень интеграции элементов позволили при меньших габаритах создать систему с существенно более высокими характеристиками. Это относится и к локатору обнаружения, и к многофункциональной станции.

Командный пункт системы имеет в своем составе мощные радиолокаторы, которые позволяют видеть воздушную обстановку на больших дальностях. Это позволяет ему ставить задачи и контролировать их выполнение другими комплексами, в том числе и не только С-400, это могут быть ЗРК других модификаций, в том числе и С-300, это может быть и "Панцирь", комплексы ПВО сухопутных войск. Система С-400 способна быть основой группировки средств ПВО. В систему заложены образы управляемых средств, чтобы не ставить им задачи, не соответствующие их техническим характеристикам. С-400 может с максимальной эффективностью использовать все средства, которые отданы ей в управление.

– Каким станет С-500, что мы можем о нем рассказать сейчас?

– Это система принципиально нового поколения. Основу локационных средств этой системы составляют локаторы, построенные на основе активных фазированных решеток, в которых отсутствует передающее устройство – сигнал формируется самой антенной. В ее составе имеются относительно небольшие по мощности усилители, которые специальным образом фазируются. Вместо электровакуумных приборов с напряжениями 30-40 кВ используются приборы с напряжением не более 27 В. Это конструктивно существенно упрощает задачу. Это положительно влияет на надежность, а также на безопасность эксплуатации. Активные фазированные решетки также позволяют получить более значительные характеристики по излучаемой мощности и по ширине спектра применяемых сигналов. Существенно выше и быстродействие антенны.

На сегодняшний день технология изготовления АФАР (активная фазированная антенная решетка – ред.) на предприятиях концерна освоена в полном объеме. Локаторы созданы и проходят тестирование в рамках испытаний новой системы.

У С-500 расширен типаж целей. Система может применяться и для борьбы с баллистическими целями всех типов. Это потребовало как увеличения энергопотенциала локационных средств, так и создания новых ракет, которые могут работать за пределами атмосферы, где невозможно аэродинамическое управление.

– В последнее время распространено мнение, что отечественная оборонная промышленность живет исключительно на тех заделах, которые создавались еще в советское время, и на создание собственных уникальных образцов уже не способна. Так ли это?