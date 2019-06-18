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РИА Новости

В "Алмаз-Антее" рассказали о новой интеллектуальной ракете для С-400

09:11
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы С-400
Зенитные ракетные комплексы С-400
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Зенитные ракетные комплексы С-400. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Зенитно-ракетная система С-400 получила интеллектуальную ракету, способную обстреливать загоризонтные цели, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора по научно-техническому развитию - первый заместитель генерального конструктора концерна ВКО "Алмаз-Антей" Сергей Друзин.
"Принципиальное отличие системы С-400 от предыдущих комплексов - это ее помехозащищенность и огневая производительность. Количество одновременно обстреливаемых целей у С-400 значительно больше, чем у С-300. Это обеспечено, в том числе благодаря появлению новой интеллектуальной ракеты с системой управления, которая позволяет ей использовать широчайший диапазон режимов применения: и активное самонаведение, и использование информации от внешних источников, других радиолокаторов", - сказал Друзин.
По его словам, система обеспечивает обстрел также загоризонтных целей – тех, которые не видны для радиолокатора, но информация о них в системе имеется.
Зенитные ракетные комплексы С-400
15 мая, 17:20
Военный эксперт: США подогрели интерес к С-400Правительство Ирака приняло решение о покупке комплексов С-400. Как отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков, интерес к С-400 со стороны иностранных заказчиков за последнее время вырос в несколько раз.
Он также рассказал, что элементная база в С-400 другая - миниатюризация, степень интеграции элементов позволили при меньших габаритах создать систему с существенно более высокими характеристиками. "Это относится и к локатору обнаружения, и к многофункциональной станции", - отметил собеседник агентства.
Друзин добавил, что командный пункт системы имеет в своем составе мощные радиолокаторы, которые позволяют видеть воздушную обстановку на больших дальностях, что позволяет ему ставить задачи и контролировать их выполнение другими комплексами - С-300, "Панцирь", другие комплексы ПВО сухопутных войск. "Система С-400 способна быть основой группировки средств ПВО. В систему заложены образы управляемых средств, чтобы не ставить им задачи, не соответствующие их техническим характеристикам. С-400 может с максимальной эффективностью использовать все средства, которые отданы ей в управление", - пояснил первый заместитель генерального конструктора концерна.
Читайте полный текст интервью с Сергеем Друзиным >>
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф
5 июня, 09:47
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"
5701001
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С-400 «Триумф»Концерн ПВО "Алмаз-Антей"РоссияБезопасность
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