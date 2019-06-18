В "Алмаз-Антее" рассказали о новой интеллектуальной ракете для С-400

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Зенитно-ракетная система С-400 получила интеллектуальную ракету, способную обстреливать загоризонтные цели, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора по научно-техническому развитию - первый заместитель генерального конструктора концерна ВКО "Алмаз-Антей" Сергей Друзин.

"Принципиальное отличие системы С-400 от предыдущих комплексов - это ее помехозащищенность и огневая производительность. Количество одновременно обстреливаемых целей у С-400 значительно больше, чем у С-300. Это обеспечено, в том числе благодаря появлению новой интеллектуальной ракеты с системой управления, которая позволяет ей использовать широчайший диапазон режимов применения: и активное самонаведение, и использование информации от внешних источников, других радиолокаторов", - сказал Друзин.

По его словам, система обеспечивает обстрел также загоризонтных целей – тех, которые не видны для радиолокатора, но информация о них в системе имеется.

Он также рассказал, что элементная база в С-400 другая - миниатюризация, степень интеграции элементов позволили при меньших габаритах создать систему с существенно более высокими характеристиками. "Это относится и к локатору обнаружения, и к многофункциональной станции", - отметил собеседник агентства.