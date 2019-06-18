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РИА Новости

Глава МИД Эстонии предложил продлить санкции против России

09:01
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© Sputnik Эстония/Вадим АнцуповМинистр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу
Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу
© Sputnik Эстония/Вадим Анцупов
Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу. Архивное фото
ТАЛЛИН, 18 июн - РИА Новости. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу на встрече в Люксембурге призвал министров иностранных дел ЕС продлить санкции против России с шести до двенадцати месяцев, а также дополнить список лиц, на которых распространяются санкции, сообщила во вторник пресс-служба эстонского внешнеполитического ведомства.
"По мнению Рейнсалу, недавнее решение России предоставить гражданам Украины по упрощенной процедуре получение российского гражданства показывает, что РФ не намерена выполнять минские соглашения", - говорится в сообщении министерства.
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Глава МИД Эстонии считает, что единая и ориентированная на солидарность политика ЕС в отношении России не должна нарушаться. "Недавний призыв Комитета министров Советов Европы восстановить право России на голосование в ПАСЕ является достойным сожаления сигналом", - добавил Рейнсалу.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
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Урмас РейнсалуСанкции в отношении РоссииЕвросоюзМИД ЭстонииЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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