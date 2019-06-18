Роспотребнадзор разъяснил, что должно быть на этикетках продуктов питания

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор напомнил о необходимости изучения данных на этикетке продуктов питания и разъяснил, какая информация должна на ней содержаться, следует из сообщения на сайте ведомства.

"Необходимо обращать внимание на информацию об изготовителе, о составе продукта, пищевой ценности и другие данные, указанные на упаковке, которые также важны для потребителя", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор рассказал, что на упаковке продуктов должны быть указаны наименование пищевой продукции, состав, вес или объем, дата изготовления и срок годности.