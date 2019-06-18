В Уфу на форум по безопасности приехали представители 119 стран

УФА, 18 июн - РИА Новости. Представители 119 стран приехали в Уфу на юбилейную Х международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
"Количество иностранных участников (форума) из года в год увеличивается", - отметил Патрушев, выступая на открытии нынешней встречи во вторник. В первой такой встрече в Сочи участвовали 44 делегации, напомнил он.
"Сегодня в зале присутствуют представители 119 государств Европы, Америки, Африки, Персидского залива, Ближнего Востока, Юго-Восточной и Северо-Восточной Азии, других регионов мира", - сказал Патрушев.
В ходе форума, проходящего под эгидой российского Совбеза, планируется обсудить вопросы глобальной и региональной безопасности, решение которых требует скоординированных усилий всего международного сообщества.