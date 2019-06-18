Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-18T08:32Z
https://ria.ru/20190618/1555652957.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152321/17/1523211786_0:0:2833:1594_1036x0_80_0_0_ed82762a57dd3157bd10e94af72f0f0b.jpg
РИА Новости

В Уфу на форум по безопасности приехали представители 119 стран

08:29
810
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
УФА, 18 июн - РИА Новости. Представители 119 стран приехали в Уфу на юбилейную Х международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
"Количество иностранных участников (форума) из года в год увеличивается", - отметил Патрушев, выступая на открытии нынешней встречи во вторник. В первой такой встрече в Сочи участвовали 44 делегации, напомнил он.
"Сегодня в зале присутствуют представители 119 государств Европы, Америки, Африки, Персидского залива, Ближнего Востока, Юго-Восточной и Северо-Восточной Азии, других регионов мира", - сказал Патрушев.
В ходе форума, проходящего под эгидой российского Совбеза, планируется обсудить вопросы глобальной и региональной безопасности, решение которых требует скоординированных усилий всего международного сообщества.
Президент РФ Владимир Путин
08:14
Путин приветствовал участников форума по безопасности под эгидой СБ России
810000
Обсудить 0
Николай ПатрушевРоссияБезопасность
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин приветствовал участников форума по безопасности под эгидой СБ России
РИА
Новости
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
При обеспечении безопасности надо учесть все точки зрения, заявил Патрушев
Сергей Друзин – заместитель генерального директора по научно-техническому развитию - первый заместитель генерального конструктора концерна Алмаз-Антей
"Алмаз-Антей" рассказал о роли немецких ученых в создании отечественной ПВО
Российский самолёт-амфибия БЕ-200 ЧС Альтаир
Поставки Бе-200 американской компании начнутся в 2020-2021 годах
Лента
новостей
Сергей Друзин – заместитель генерального директора по научно-техническому развитию - первый заместитель генерального конструктора концерна Алмаз-Антей
"Алмаз-Антей": система ПВО сдержала США от бомбардировки объектов СССР
Министр иностранных дел Китая Ван И
Китай призвал США прекратить давление на Ближнем Востоке
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Запад намерен сделать из людей разобщенных индивидов, заявил Нарышкин
Российский самолёт-амфибия Бе-200ЧС на международном аэрокосмическом салоне Paris Air Show 2019 во Франции
Индия может начать использовать Бе-200 для пассажирских перевозок
Самолет-амфибия МЧС РФ БЕ-200ЧС
Ремоторизацию Бе-200 на российско-французские двигатели отложили
Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем
Сирия не хочет военного столкновения с Турцией, заявил глава МИД
Смартфон iPhone
Роскачество назвало лучшие смартфоны
Боевой пуск ракеты из комплекса Искандер-М
Ракеты С-500 могут работать за пределами атмосферы, заявили в "Алмаз-Антее"
Дрон в небе
В Уфе представили новые российские средства борьбы с дронами
Деловой район Пекина Гомао
Китай и КНДР призвали придерживаться курса по денуклеаризации Кореи
Программирование
В СВР рассказали о планах Запада по кибератакам на Россию
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:34Китай надеется на сохранение стабильности в Египте после смерти Мурси
11:34ЕС может заморозить переговоры с Анкарой по соглашению о таможенном союзе
11:33Пушкина поприветствовала инициативу о наказании за домогательства
11:27Политологи назвали возможные темы "Прямой линии" с Путиным
11:27Фрегат "Адмирал Горшков" прошел Панамский канал
11:26Космический телескоп "Спектр-М" планируют запустить в начале 2030-х годов
11:22В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев
11:20В Крыму пообещали до четверга решить проблему с остановкой газозаправок
11:18В "Газпроме" прокомментировали возможную задержку по "Северному потоку — 2"
11:18"Газпром" рассчитывает, что "Северный поток — 2" запустят вовремя
11:17МВД Молдавии попросил прокуратуру снять неприкосновенность с Плахотнюка
11:17В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек
11:16Суд арестовал 15 участников массовой драки в Чемодановке
11:11Конституционный суд уточнил процедуру получения разрешений на митинги
11:09В Калужской области три человека погибли при пожаре в жилом доме
11:07В Уфе представили новые российские средства борьбы с дронами
11:04"Газпром" продолжит переговоры о будущем транзите газа через Польшу
11:03Нападение на исполнительного директора Фонда кино в Москве попало на видео
11:02В Италии арестовали глав фирмы, ремонтировавшей рухнувший мост в Генуе
11:00Исполнительный директор Фонда кино рассказал подробности нападения на него
Лента новостейМолния