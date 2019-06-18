Китай и КНДР призвали придерживаться курса по денуклеаризации Кореи

ПЕКИН, 18 июн – РИА Новости. Китай и КНДР призывают все стороны ценить достигнутое большим трудом снижение напряженности на Корейском полуострове и твердо придерживаться курса по денуклеаризации, сообщил глава отдела международных связей ЦК КПК Сун Тао на пресс-конференции, посвященной предстоящему визиту председателя КНР Си Цзиньпина в КНДР.

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит КНДР с государственным визитом 20-21 июня, этот визит, приуроченный к 70-й годовщине с момента установления дипломатических отношений двух стран, станет первым за 14 лет официальным визитом партийного и государственного лидера Китая в Северную Корею.

"Китай и КНДР пришли к согласию, что поддержание, укрепление и развитие двусторонних отношений отвечает интересам двух стран и двух народов. Китай и КНДР призывают все соответствующие стороны ценить улучшение ситуации на Корейском полуострове, которое далось большим трудом, твердо придерживаться курса по денуклеаризации, поддерживать мир и стабильность на Корейском полуострове, разрешать имеющиеся проблемы путем диалога и консультаций", - заявил Сун Тао.