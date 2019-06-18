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РИА Новости

Китай и КНДР призвали придерживаться курса по денуклеаризации Кореи

08:27
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкДеловой район Пекина Гомао
Деловой район Пекина Гомао
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Деловой район Пекина Гомао. Архивное фото
ПЕКИН, 18 июн – РИА Новости. Китай и КНДР призывают все стороны ценить достигнутое большим трудом снижение напряженности на Корейском полуострове и твердо придерживаться курса по денуклеаризации, сообщил глава отдела международных связей ЦК КПК Сун Тао на пресс-конференции, посвященной предстоящему визиту председателя КНР Си Цзиньпина в КНДР.
Председатель КНР Си Цзиньпин посетит КНДР с государственным визитом 20-21 июня, этот визит, приуроченный к 70-й годовщине с момента установления дипломатических отношений двух стран, станет первым за 14 лет официальным визитом партийного и государственного лидера Китая в Северную Корею.
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"Китай и КНДР пришли к согласию, что поддержание, укрепление и развитие двусторонних отношений отвечает интересам двух стран и двух народов. Китай и КНДР призывают все соответствующие стороны ценить улучшение ситуации на Корейском полуострове, которое далось большим трудом, твердо придерживаться курса по денуклеаризации, поддерживать мир и стабильность на Корейском полуострове, разрешать имеющиеся проблемы путем диалога и консультаций", - заявил Сун Тао.
По его словам, "Китай поддерживает КНДР в реализации новой стратегической линии, которая сфокусирована на развитии экономики и повышении уровня жизни населения".
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