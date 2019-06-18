Ракеты С-500 могут работать за пределами атмосферы, заявили в "Алмаз-Антее"

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Ракеты для системы противовоздушной обороны С-500 могут работать за пределами атмосферы, а ее локаторы построены на основе активных фазированных решеток, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора по научно-техническому развитию - первый заместитель генерального конструктора концерна ВКО "Алмаз-Антей" Сергей Друзин.

"У С-500 расширен типаж целей. Система может применяться и для борьбы с баллистическими целями всех типов. Это потребовало как увеличения энергопотенциала локационных средств, так и создания новых ракет, которые могут работать за пределами атмосферы, где невозможно аэродинамическое управление", - сказал Друзин.

По его словам, это система принципиально нового поколения. Основу локационных средств С-500 составляют локаторы, построенные на основе активных фазированных решеток, в которых отсутствует передающее устройство – сигнал формируется самой антенной. "В ее составе имеются относительно небольшие по мощности усилители, которые специальным образом фазируются. Вместо электровакуумных приборов с напряжениями 30-40 кВ используются приборы с напряжением не более 27 В. Это конструктивно существенно упрощает задачу. Это положительно влияет на надежность, а также на безопасность эксплуатации", - пояснил собеседник агентства.