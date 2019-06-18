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РИА Новости
Новое оружие России

Ракеты С-500 могут работать за пределами атмосферы, заявили в "Алмаз-Антее"

08:03
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФБоевой пуск ракеты из комплекса "Искандер-М"
Боевой пуск ракеты из комплекса Искандер-М
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Боевой пуск ракеты из комплекса "Искандер-М". Архивное фото
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Ракеты для системы противовоздушной обороны С-500 могут работать за пределами атмосферы, а ее локаторы построены на основе активных фазированных решеток, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора по научно-техническому развитию - первый заместитель генерального конструктора концерна ВКО "Алмаз-Антей" Сергей Друзин.
"У С-500 расширен типаж целей. Система может применяться и для борьбы с баллистическими целями всех типов. Это потребовало как увеличения энергопотенциала локационных средств, так и создания новых ракет, которые могут работать за пределами атмосферы, где невозможно аэродинамическое управление", - сказал Друзин.
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По его словам, это система принципиально нового поколения. Основу локационных средств С-500 составляют локаторы, построенные на основе активных фазированных решеток, в которых отсутствует передающее устройство – сигнал формируется самой антенной. "В ее составе имеются относительно небольшие по мощности усилители, которые специальным образом фазируются. Вместо электровакуумных приборов с напряжениями 30-40 кВ используются приборы с напряжением не более 27 В. Это конструктивно существенно упрощает задачу. Это положительно влияет на надежность, а также на безопасность эксплуатации", - пояснил собеседник агентства.
Он уточнил, что активные фазированные решетки также позволяют получить более значительные характеристики по излучаемой мощности и по ширине спектра применяемых сигналов, существенно выше и быстродействие антенны. "На сегодняшний день технология изготовления АФАР на предприятиях Концерна освоена в полном объеме. Локаторы созданы и проходят тестирование в рамках испытаний новой системы", - отметил Друзин.
Читайте полный текст интервью с Сергеем Друзиным >>
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5 ноября 2016, 15:06Новое оружие России
NI оценил шансы С-500 в борьбе с американскими ракетами и самолетамиОчень большая дальность С-500 делает комплекс идеальным оружием против наиболее крупных и максимально незаметных целей, считает обозреватель журнала.
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Новое оружие РоссииЗРС С-500Концерн ПВО "Алмаз-Антей"Безопасность
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