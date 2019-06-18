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РИА Новости

Си Цзиньпин обсудит с Ким Чен Ыном ситуацию на Корейском полуострове

07:51
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 18 июн – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе своего первого в качестве главы государства визита в Северную Корею встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном, главными темами переговоров станут двусторонние отношения и ситуация на Корейском полуострове, сообщил на пресс-конференции во вторник глава отдела международных связей ЦК КПК Сун Тао.
"Председатель КНР Си Цзиньпин посетит КНДР с государственным визитом 20-21 июня, этот визит станет первым за 14 лет официальным визитом партийного и государственного лидера Китая в Северную Корею. Визит приурочен к 70-й годовщине с момента установления дипломатических отношений двух стран и имеет большое значение для отношений государств в будущем", - заявил Сун Тао.
Он сообщил, что "во время визита председатель КНР Си Цзиньпин проведет переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, руководители двух стран подведут итоги развития двусторонних отношений за последние 70 лет, обменяются мнениями относительно развития этих отношений в новую эпоху и наметят их основное направление".
"Стороны также обсудят развитие ситуации на Корейском полуострове и продвижение процесса политического урегулирования", - добавил Сун Тао.
По его словам, Китай и КНДР имеют долгую историю отношений, на протяжении которой они всегда оставались дружественными соседями, Пхеньян и Пекин поддерживают традицию обменов на высоком уровне, поддерживают активные контакты и сотрудничество в сфере культуры, образования, науки и техники, спорта.
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