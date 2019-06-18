В Казахстане более 300 полицейских пострадали в ходе митингов

НУР-СУЛТАН, 18 июн - РИА Новости. Более 300 полицейских получили травмы в ходе пресечения несанкционированных митингов в Казахстане, шесть из них госпитализированы, сообщил во вторник глава МВД республики Ерлан Тургумбаев.
В Нур-Султане и Алма-Ате прошли массовые акции протеста против состоявшихся 9 июня президентских выборов. МВД сообщало, что в день голосования в двух крупнейших городах страны были задержаны сотни человек. В понедельник полиция также проводила массовые задержания протестующих. С призывом к массовым акциям протеста к своим сторонникам в социальных сетях обращался лидер признанного в республике экстремистским движения "Демократический выбор Казахстана" (ДВК) Мухтар Аблязов, проживающий во Франции. Кроме того, он призывал сторонников бойкотировать президентские выборы.
"Более 300 сотрудников полиции получили телесные повреждения, шесть из них находятся сейчас в госпитале. Это за трое суток - 9, 10, 11 июня…Стражи правопорядка никаких специальных средств не применяли, был сдерживающий фактор. Вы видели на видео и фотосъемке, как нападают на полицейских, пинают щиты, выдергивают, избивают", - сказал Тургумбаев журналистам.
По его словам, в основном полицейские получили легкие телесные повреждения, но есть "и перелом голени, черепно-мозговые травмы". "Потому что все телесные повреждения наносились палками, камнями, арматурой, которую использовали эти граждане, которые дестабилизировали обстановку", - сказал министр.