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РИА Новости

СМИ: в шведской коммуне над зданием администрации подняли флаг СССР

07:21
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКрасное знамя
Красное знамя
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Красное знамя. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Неизвестные подняли флаг СССР над зданием муниципалитета в шведской коммуне Тэбю, сообщает газета Expressen.
Инцидент произошел утром 17 июня. Флаг был обнаружен смотрителем здания. Служба безопасности отнеслась к произошедшему со всей серьезностью, об инциденте будет доложено полиции, заявил начальник охраны муниципалитета Густав Сундман.
На данный момент неизвестно, кто мог поднять флаг над зданием, допуск в сооружение имели только служащие муниципалитета, отмечает издание.
"Для этого нужен ключ, поэтому мы должны выяснить, как это могло произойти. Должно быть, это случилось ночью, но мы пока точно не знаем", — заключил Сундман.
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ШвецияСССРВ мире
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Да здравствует СССР Шведам респект...
18 июня, 07:30
сергей гриньков
1800002
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