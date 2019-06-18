СМИ: в шведской коммуне над зданием администрации подняли флаг СССР

Инцидент произошел утром 17 июня. Флаг был обнаружен смотрителем здания. Служба безопасности отнеслась к произошедшему со всей серьезностью, об инциденте будет доложено полиции, заявил начальник охраны муниципалитета Густав Сундман.

На данный момент неизвестно, кто мог поднять флаг над зданием, допуск в сооружение имели только служащие муниципалитета, отмечает издание.

"Для этого нужен ключ, поэтому мы должны выяснить, как это могло произойти. Должно быть, это случилось ночью, но мы пока точно не знаем", — заключил Сундман.