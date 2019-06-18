СМИ: Boeing в первый день авиасалона в Ле Бурже остался без заказов

ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Компания Boeing в первый день авиасалона Ле Бурже не объявила ни об одном новом заказе на свои самолеты, в то время как ее конкурент Airbus сообщил о заказах и опционах на 123 самолета, сообщает телеканал Компания Boeing в первый день авиасалона Ле Бурже не объявила ни об одном новом заказе на свои самолеты, в то время как ее конкурент Airbus сообщил о заказах и опционах на 123 самолета, сообщает телеканал CNBC

Глава Boeing Деннис Мюленбург заявил телеканалу, что на этом авиашоу не будет задачи собрать как можно больше заказов. По его словам, этот авиасалон даст возможность его компании убедить клиентов и поставщиков в том, что Boeing добивается прогресса в вопросе возвращения 737 МАХ в воздух.

Полеты самолетов модели 737МАХ приостановлены в США и многих других странах после того, как два таких авиалайнера разбились. В марте Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.