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РИА Новости

Меньше половины россиян заявили о намерении их детей поступить в вуз

03:41
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПоследний звонок в школе
Последний звонок в школе
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Последний звонок в школе. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Только 47 процентов россиян заявили, что их дети собираются поступать в вузы, еще чуть больше четверти — что они продолжат образование в колледжах и училищах. Об этом свидетельствует исследование сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob, которое есть распоряжении РИА Новости.
Работать сразу после школы планируют дети одного процента опрошенных, говорится в исследовании. Еще 19 процентов родителей сказали, что их дети пока не определились, а шесть процентов — затруднились ответить.
Как показал опрос, за последние девять лет число выпускников, намеревающихся получить высшее образование, значительно сократилось: в 2010 году о планах детей поступить в вузы заявили 80 процентов родителей. При этом выросла доля тех, кто собирается получить среднее среднее специальное образование, — девять лет назад об этом говорили всего восемь процентов респондентов.
Опрос проводился с 20 мая по 12 июня в 299 населенных пунктах среди полутора тысяч родителей, дети которых заканчивают школу в этом году.
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Популярные комментарии
Всё правильно, 5 лет, а теперь 6 лет! ребенку мучится, чтобы потом пойти продавать телефоны? Какой смысл от этих ВУЗов если производства нет? Давайте их закроем все. Откроем дружно кулинарии, цветочные магазины, продуктовые, ателье, парикмахерскую (аа пордоньте - салон красоты) и прочую фигню под названием "малый бизнес", который так поддерживает "всеми любимого товарища". Зачем нам производство, будем торговать. А для это образование не нужно. Для этого нужно наглость, хамство, жадность и прочие пороки, которые стали повсеместными.
18 июня, 05:54
uuruss
1911002
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