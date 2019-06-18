Меньше половины россиян заявили о намерении их детей поступить в вуз

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Только 47 процентов россиян заявили, что их дети собираются поступать в вузы, еще чуть больше четверти — что они продолжат образование в колледжах и училищах. Об этом свидетельствует исследование сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob, которое есть распоряжении РИА Новости.

Работать сразу после школы планируют дети одного процента опрошенных, говорится в исследовании. Еще 19 процентов родителей сказали, что их дети пока не определились, а шесть процентов — затруднились ответить.

Как показал опрос, за последние девять лет число выпускников, намеревающихся получить высшее образование, значительно сократилось: в 2010 году о планах детей поступить в вузы заявили 80 процентов родителей. При этом выросла доля тех, кто собирается получить среднее среднее специальное образование, — девять лет назад об этом говорили всего восемь процентов респондентов.