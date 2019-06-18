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РИА Новости

Россиянам хотят с 2021 года разрешить поступать в вузы онлайн

03:45
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CC0 / Pexels / Клавиатура компьютера
Клавиатура компьютера
CC0 / Pexels /
Клавиатура компьютера. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россияне с 2021 года могут получить возможность поступать в вузы онлайн с помощью комплексной автоматической госуслуги – суперсервиса, рассказал РИА Новости заместитель генерального директора организации "Цифровая экономика" Дмитрий Тер-Степанов.
По его словам, рабочая группа по госуправлению при АНО "Цифровая экономика" рассмотрела большой объем проектов, которые "перенесут в онлайн те действия, которые до сих пор требуют от нас физических перемещений и затрат времени".
"Среди них – поступление в вуз онлайн. Суперсервис предполагает создание единого портала образовательных программ, чтобы можно было удобно их искать и сравнивать. Главное, портал будет включать в себя онлайн-сбор документов в электронном виде, требуемых для поступления, включая заявление. В некоторых случаях будет возможно и дистанционное прохождение вступительных экзаменов, если будет обеспечено соответствующее дистанционное наблюдение", - рассказал Тер-Степанов.
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"Отдельные компоненты суперсервиса по плану федпроекта "Госуправление" начнут использоваться в приемной кампании 2021 года, а в 2022 году планируется запустить пилотный проект", - сообщил он.
Перечень из 25 первоочередных суперсервисов в марте был утвержден президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию. Суперсервисы будут покрывать около 95% всех взаимодействий граждан с государством.
Так, например, в рамках суперсервиса "Рождение ребенка" только по электронному заявлению от родителей будет предоставляться весь необходимый набор услуг: регистрация рождения, получение полиса ОМС, пособий, регистрация ребенка по месту жительства родителей и т.д. Для получения этих услуг не нужно будет лично посещать госорганы или иные организации. Ведомства, ответственные за эти услуги, до конца мая должны были разработать целевые модели суперсервислв и "дорожные карты".
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