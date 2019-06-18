Эксперты рассказали, какие профессии популярны у абитуриентов в 2019 году

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Сферы IT и медицины оказались одинаково популярны у абитуриентов вузов и колледжей в 2019 году, показало исследование сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob, имеющееся в распоряжении РИА Новости.

Наиболее популярными у своих детей родители назвали профессии программиста или IT-специалиста (17 процентов), врача (16 процентов), инженера (десять процентов), юриста (девять процентов) и учителя (шесть процентов) , показали данные исследования.

Родители, дети которых собираются поступать в колледжи и училища, рассказали о желании абитуриентов учиться на программистов или IT-специалистов (17 процентов), медсестру, медбрата или фельдшера (11 процентов), повара или кондитера (семь процентов), дизайнера и бухгалтера (по шесть процентов).