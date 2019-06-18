Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-18T01:47Z
https://ria.ru/20190618/1555650743.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Дербенте задержали трех вооруженных мужчин

01:47
425
МАХАЧКАЛА, 18 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали трех вооруженных мужчин в дагестанском Дербенте, сообщает пресс-служба регионального МВД на своем официальном сайте.
"Полицейскими при проведении оперативно-поисковых мероприятий ночью в городе Дербент были задержаны трое подозрительных мужчин. При проверке у подозреваемых обнаружено и изъято оружие, сигнальный пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, обрез охотничьего ружья и боеприпасы к ним", - говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что в ходе дальнейшего разбирательства один из задержанных рассказал о схроне оружия на окраине Дербента. Полицейские, выехавшие на место, указанное задержанным, обнаружили на пустыре схрон, в котором хранились оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.
"Следствию предстоит установить все обстоятельства преступления и круг лиц, причастных к его совершению... По признакам состава преступления в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статьям 222, 222.1 УК РФ, незаконное приобретение, хранение и сбыт взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов к ним", - добавили в полиции.
Мужчина, напавший на сотрудника администрации Южно-Сахалинска
7 июня, 11:31
Сотрудников мэрии Южно-Сахалинска наградили за обезвреживание преступника
500000
Обсудить 0
ДербентПроисшествия
Рекомендуем
Каракас
США при Трампе выделили более $213 миллионов на гумпомощь Венесуэле
РИА
Новости
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы
Власти Венесуэлы обвинили Гуаидо в коррупционном сговоре
Танкер Front Altair после пожара в Оманском заливе
США обнародовали новые изображения, якобы связанные с ЧП в Оманском заливе
Полицейские раскрыли похищение икон XIX - начала XX веков в Подмосковье
Лента
новостей
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Запад намерен сделать из людей разобщенных индивидов, заявил Нарышкин
Мария Бутина
Осужденная в США россиянка Бутина преподает в тюрьме четыре дисциплины
Экс-президент Египта Мухаммед Мурси во время оглашения приговора
СМИ назвали причину смерти экс-президента Египта Мурси
Логотип мессенджера WhatsApp
Пользователи WhatsApp столкнулись с проблемами в работе мессенджера
Премьер-министр республики Адыгея Мурат Кумпилов
Глава Адыгеи призвал снизить риски неосвоения денег по нацпроектам
Вертолет Ми-8
На Чукотке произошло короткое замыкание в вертолете Ми-8
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский
Из горсовета Красноярска украли ростовую фигуру Жириновского
Суд признал гражданина Ливии виновными в атаке на посла США в Бенгази
Военнослужащие армии США
СМИ: США отправят дополнительные войска на Ближний Восток
Президент РФ Владимир Путин
Путин приветствовал участников форума по безопасности под эгидой СБ России
Учения кораблей НАТО в Балтийском море
Польский корабль получил пробоину во время учений НАТО в Балтийском море
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:44В ДНР раскритиковали отказ Киева от диалога с Донбассом
11:44Экс-посол США на Украине Тейлор вернулся в Киев как временный поверенный
11:41В Иваново объяснили место региона в рейтинге благосостояния семей
11:40Верховный суд ликвидировал семь партий за неучастие в выборах
11:38В Раде попросили созвать СНБО из-за продажи канала ZIK окружению Медведчука
11:34Китай надеется на сохранение стабильности в Египте после смерти Мурси
11:34ЕС может заморозить переговоры с Анкарой по соглашению о таможенном союзе
11:33Пушкина поприветствовала инициативу о наказании за домогательства
11:27Политологи назвали возможные темы "Прямой линии" с Путиным
11:27Фрегат "Адмирал Горшков" прошел Панамский канал
11:26Космический телескоп "Спектр-М" планируют запустить в начале 2030-х годов
11:22В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев
11:20В Крыму пообещали до четверга решить проблему с остановкой газозаправок
11:18В "Газпроме" прокомментировали возможную задержку по "Северному потоку — 2"
11:18"Газпром" рассчитывает, что "Северный поток — 2" запустят вовремя
11:17МВД Молдавии попросил прокуратуру снять неприкосновенность с Плахотнюка
11:17В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек
11:16Суд арестовал 15 участников массовой драки в Чемодановке
11:11Конституционный суд уточнил процедуру получения разрешений на митинги
11:09В Калужской области три человека погибли при пожаре в жилом доме
Лента новостейМолния