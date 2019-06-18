В Дербенте задержали трех вооруженных мужчин

"Полицейскими при проведении оперативно-поисковых мероприятий ночью в городе Дербент были задержаны трое подозрительных мужчин. При проверке у подозреваемых обнаружено и изъято оружие, сигнальный пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, обрез охотничьего ружья и боеприпасы к ним", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что в ходе дальнейшего разбирательства один из задержанных рассказал о схроне оружия на окраине Дербента. Полицейские, выехавшие на место, указанное задержанным, обнаружили на пустыре схрон, в котором хранились оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.

"Следствию предстоит установить все обстоятельства преступления и круг лиц, причастных к его совершению... По признакам состава преступления в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статьям 222, 222.1 УК РФ, незаконное приобретение, хранение и сбыт взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов к ним", - добавили в полиции.