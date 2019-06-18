Ретейлеры будут передавать нереализованные продукты в социальные учреждения

"Если продукты с истекающим сроком хранения не будут выброшены через день, через два, через три максимум, а сегодня же направлены на нужды социальных учреждений, то немножко сократятся расходы на содержание тех же стариков, инвалидов, детей и прочих, даже бездомных детей", — отметил он.