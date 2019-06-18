Ретейлеры будут передавать нереализованные продукты в социальные учреждения

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Ретейлеры готовы передавать продукты питания с истекающим сроком годности на благотворительность и в социальные учреждения: больницы, поликлиники, хосписы, сообщил РИА Новости член комиссии Совета по правам человека при президенте (СПЧ) по экологическим правам Евгений Бобров.
"Если продукты с истекающим сроком хранения не будут выброшены через день, через два, через три максимум, а сегодня же направлены на нужды социальных учреждений, то немножко сократятся расходы на содержание тех же стариков, инвалидов, детей и прочих, даже бездомных детей", — отметил он.
По его словам, можно и в последний день срока годности передавать товары, если их точно сразу съедят, добавил он.
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Однако для этого, по мнению Боброва, нужна четкая система реализации подобных товаров, чтобы у ретейлеров не возникало проблем с Роспотребнадзором.
Кроме того, меньше будет отходов, которые нужно будет потом закапывать, перерабатывать или сжигать, заключил член СПЧ.
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