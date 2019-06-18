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РИА Новости

Ретейлеры будут передавать нереализованные продукты в социальные учреждения

01:31
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© РИА Новости / Максим БогодвидТележка с продуктами в супермаркете
Тележка с продуктами в супермаркете
© РИА Новости / Максим Богодвид
Тележка с продуктами в супермаркете. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Ретейлеры готовы передавать продукты питания с истекающим сроком годности на благотворительность и в социальные учреждения: больницы, поликлиники, хосписы, сообщил РИА Новости член комиссии Совета по правам человека при президенте (СПЧ) по экологическим правам Евгений Бобров.

"Если продукты с истекающим сроком хранения не будут выброшены через день, через два, через три максимум, а сегодня же направлены на нужды социальных учреждений, то немножко сократятся расходы на содержание тех же стариков, инвалидов, детей и прочих, даже бездомных детей", — отметил он.

По его словам, можно и в последний день срока годности передавать товары, если их точно сразу съедят, добавил он.
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Однако для этого, по мнению Боброва, нужна четкая система реализации подобных товаров, чтобы у ретейлеров не возникало проблем с Роспотребнадзором.
Кроме того, меньше будет отходов, которые нужно будет потом закапывать, перерабатывать или сжигать, заключил член СПЧ.
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РоссияОбщество
Популярные комментарии
В больницах должны быть нормальные продукты а не просрочка. Совсем уже что-ль😱😬
18 июня, 03:26
Andrej Kozakov
28100013
СПЧ ВЫ о чем? В больницы там же люди а не свиньи. Совсем заправились.
18 июня, 05:05
NNikki_5519
800004
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