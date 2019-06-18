Из Чемодановки уехали все цыгане

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Все цыгане добровольно покинули село Чемодановка в окрестностях Пензы, где в результате массовой драки погиб один человек и несколько пострадали. Соответствующую информацию распространил руководитель Чемодановского сельсовета Сергей Фадеев.

Ранее "Новая газета" со ссылкой на Фадеева сообщила, что около 900 человек из села Чемодановка и соседнего села Лопатки были принудительно вывезены на автобусах в Волгоградскую область.

"Никакого организованного вывоза цыган не было. Желающие выехать выехали в добровольном порядке", - сказал чиновник.

Пресс-секретарь губернатора области Дина Черемушкина также сообщила, что цыгане добровольно покинули свои дома.

Ситуация стабилизировалась

Правоохранительные органы вывели свои основные силы из села Чемодановка, общественный порядок в населенном пункте охраняют двадцать сотрудников. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

"По ситуации в Чемодановке. Она стабилизирована. Обстановка спокойная… Основные силы правоохранительных органов вернулись в пункт постоянной дислокации, 20 человек работают в селе в целях обеспечения охраны правопорядка", - цитирует политика его пресс-служба.

Реакция Совета по правам человека

Член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Александр Брод заявил о необходимости наблюдать за ситуацией в других регионах, где есть цыганские общины, после ситуации в селе Чемодановка близ Пензы.

"Возможно, стоит провести специальное обсуждение этого вопроса на базе федерального агентства по делам национальностей, посмотреть, где, возможно, горячие точки и как предотвратить конфликты", - сообщил РИА Новости Брод.

Как считает член СПЧ, представителям совета стоит выехать в Пензенскую область, посмотреть на то, как реализуется стратегия национальной государственной политики, разобраться в этом конфликте, побеседовать с местными жителями и сделать все возможное, чтобы подобные конфликты больше не повторялись на территории региона, а также выработать рекомендации для других регионов, где проживают представители цыганской национальности.

Обещание губернатора

Вопросы благоустройства, водоснабжения, уличного освещения и работы общественного транспорта в селе Чемодановка близ Пензы, будут урегулированы, заявил в минувшую субботу губернатор Иван Белозерцев.

Политик провел очередную встречу с жителями Чемодановки, которые задали губернатору наболевшие вопросы по развитию села, а также рассказали о частой смене глав администрации поселения.

Чтобы детально изучить заданные жителями вопросы, глава региона объехал улицы Чемодановки вместе с председателем правительства области, курирующим зампредом правительства, главой областного минстроя, начальником управления ЖКХ региона и главой районной администрации.

Конфликт в Чемодановке

Массовая драка в Чемодановке произошла 14 июня. Один человек получил серьезную черепно-мозговую травму и умер в больнице, еще двое пострадали и были госпитализированы. Было задержано 174 человека. Расследуется дело об убийстве и покушении на убийство группой лиц.