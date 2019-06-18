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РИА Новости

Тимошенко: Украина может конкурировать с Россией в транспортировке газа

00:44
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что газотранспортная система (ГТС) Украины при условии сотрудничества с инвесторами и масштабной работы над добычей через три года может составить конкуренцию России по транспортировке газа в Европу.
"Во-первых, у нас разведано 960 кубических метров газа, почти триллион. Мы знаем, где и как бурить. И сегодня технологии бурения уникальные и скоростные. Это говорит о том, что, если мы начнем прямо сейчас запускать инвесторов, масштабно добывать, то через два-три года мы запустим собственную систему, которая составит конкуренцию России по транспортировке газа в Европу и полноценно обеспечит всю Украину", - заявила Тимошенко в понедельник в эфире телеканала Newsone.
Также она назвала второй проект, который нужно разблокировать, чтобы обеспечить Украину альтернативным газом и наполнить ГТС.
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко
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"Во-вторых, это одесский и николаевский порты. Мы можем принять сжиженный газ, построить там LNG терминалы (LNG – англ. Liquefied Natural Gas, или СПГ - сжиженный природный газ – ред.), которые не строились там исключительно вопреки национальным интересам Украины. Потому что за спиной государства всегда были договоренности, чтобы не пускать в страну альтернативные потоки газа", - добавила депутат.
Украинские власти критиковали Тимошенко, которая распорядилась подписать газовый контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" в 2009 году. В частности, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Тимошенко ввергла страну "в колоссальный долговой контракт", который назвал "антинародным и антизаконным". Крупнейшая в украинском парламенте фракция "Блок Петра Порошенко" (БПП) требовала рассмотреть вопрос о "совершении госизмены" и коррупционной составляющей этого соглашения. Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения.
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Ситуация на УкраинеЮлия ТимошенкоЕвропаРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Ну так иди и бури, что ж ты через другие скважины газ извергаешь только?
18 июня, 03:38
Мадуро Петрович-XVIII
46160000
Когда эта дама говорит .ощущение что бредит.
18 июня, 00:53
Юрий Иванов
2090000
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