Тимошенко: Украина может конкурировать с Россией в транспортировке газа

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что газотранспортная система (ГТС) Украины при условии сотрудничества с инвесторами и масштабной работы над добычей через три года может составить конкуренцию России по транспортировке газа в Европу.

"Во-вторых, это одесский и николаевский порты. Мы можем принять сжиженный газ, построить там LNG терминалы (LNG – англ. Liquefied Natural Gas, или СПГ - сжиженный природный газ – ред.), которые не строились там исключительно вопреки национальным интересам Украины. Потому что за спиной государства всегда были договоренности, чтобы не пускать в страну альтернативные потоки газа", - добавила депутат.

Украинские власти критиковали Тимошенко, которая распорядилась подписать газовый контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" в 2009 году. В частности, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Тимошенко ввергла страну "в колоссальный долговой контракт", который назвал "антинародным и антизаконным". Крупнейшая в украинском парламенте фракция "Блок Петра Порошенко" (БПП) требовала рассмотреть вопрос о "совершении госизмены" и коррупционной составляющей этого соглашения. Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения.