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РИА Новости
Культура

Лихие 90-е, эротика и сказки. Недооцененные фильмы "Кинотавра"

08:00
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЦеремония закрытия кинофестиваля "Кинотавр"
Церемония закрытия кинофестиваля Кинотавр
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Если бы на "Кинотавре" принимали букмекерские ставки, как на Евровидении, в этом году наверняка кто-то или сказочно разбогател бы, или потерял бы все деньги — итоги уж очень неочевидны. Так, все прочили победу эротической драме "Верность", которую называли не иначе как "потеря невинности российского кино", а Гран-при присудили ленте дебютанта о "лихих 90-х" ("Бык"). О зрительских ожиданиях, ставках критиков и фильмах, обязательных к просмотру, — в материале РИА Новости.

Три ящика наград

"Сейчас награды стали одним из посохов, на которые опирается прокат, — говорит РИА Новости Юсуп Разыков, режиссер фильма "Керосин", принимавшего участие в "Кинотавре". — Получить приз в этом году мне интересно для моей группы, которая снимала за гроши — бюджет фильма всего четыре миллиона рублей. А вообще, у меня три ящика наград, жена мучается — пыль с них стирает".
На кинофестивале картине Разыкова достался приз имени Даниила Дондурея Гильдии киноведов и кинокритиков. Зрители-специалисты называли эту почти сказочную ленту о жизни старушки в единственном уцелевшем доме сгоревшего хутора одной из самых сильных. А исполнительницу главной роли — Елену Сусанину — считали претенденткой на актерскую награду. (Приз за женскую роль присудили Виктории Толстогановой.)

Ставки на "Верность"

"Скажу честно, я немного расстроилась — болела за Нигину Сайфуллаеву с "Верностью", хотя "Бык" тоже хороший", — призналась после церемонии закрытия одна из актрис, попросившая не называть ее имени.
Да, картина о главе преступной группировки победила историю о поиске замужней женщиной собственной сексуальности. Кто-то в сопоставлении идет дальше: прошлое (в случае с "Быком" — буквально) одолело будущее, а маскулинное — феминное. Некоторые феминистки даже стали недобро поглядывать на председателя жюри этого года — Константина Хабенского. Но зрительный зал в Зимнем театре взорвался овациями, которые, наверное, подтверждают: решение оправданно, награда заслуженна.

Москва против Калинова

Второго по значимости приза, за лучшую режиссуру, удостоился Александр Лунгин за фильм "Большая поэзия" о двух парнях с окраины Москвы, которые в поисках вдохновения решают ограбить банк.
Здесь тоже все было не особенно понятно — чего ожидать и на что ставить. Безусловно, среди претендентов был Григорий Константинопольский со своей "Грозой". В прошлом году именно его режиссуру в фильме "Русский бес" признали на "Кинотавре" лучшей, но дважды, как известно, молния если и бьет, то в исключительных случаях. Здесь случай не тот. Сама лента одним показалась самоцитированием в условиях меньшего бюджета (камео режиссера, просящего милостыню, получилось ироничным, а танцующие инопланетяне — очень забавными), другим — оригинальным прочтением истории о том, почему "люди не летают, как птицы". Но — ни одной награды.
Открытый российский кинофестиваль Кинотавр. День четвертый
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Валерия Гай Германика: не буду ничего объяснять, дайте людям подумать самим
Еще один претендент на лучшую режиссуру, правда, наверное, в идеальном мире, — Гай Германика и ее "Мысленный волк". По одной из трактовок — это феминистское переложение сказки о Красной Шапочке (с чем сама Германика не согласна). Фильм Валерии отметили лишь призом имени Микаэла Таривердиева — его вручили композитору Игорю Вдовину.

Второй с конца

У постоянных зрителей "Кинотавра" есть примета: главный приз чаще всего получает лента, показанная предпоследней. В этом году — "Сторож" Юрия Быкова. В возможность победы "Сторожа" не верил, кажется, никто. После показа, во время которого кто-то из зрителей громко смеялся на вроде бы драматичных сценах, стало очевидно, что традиция все-таки нарушится.
От режиссера, известного остросоциальными драмами о жизни простых людей, снова ждали праведной "жести", которую зрители если не с удовольствием, то с большим вниманием все же принимают. Жесть в результате была, а призов — нет.

Своя программа

"Я хочу, чтобы в этом году на "Кинотавре" победила "Громкая связь", — сообщил местный житель Валерий, приходивший, как и многие сочинцы, смотреть кино на площади у Зимнего театра.
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Валерий — далеко не единственный, кто уверен, что именно "Громкая связь", "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел", "Любовницы", "Миллиард" и другие картины, бесплатно демонстрируемые на площади, участвуют в конкурсе.
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Пары "Кинотавра": красивые и влюбленные
Пока будущее фильмов, получивших призы "Кинотавра" и оставшихся без них, неопределенно, кроме разве что фестивального. Но есть большие шансы, что многие из них попадут в российский прокат. Так, уже намечен выход на экраны картин "Выше неба" (режиссер — Оксана Карас, конец июня), за роль в которой Виктория Толстоганова и удостоилась награды, "Люби их всех" (режиссер — Мария Агранович, начало октября) и "Давай разведемся" (режиссер — Анна Пармас, конец ноября).
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