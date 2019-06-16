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РИА Новости
Культура

Виктория Толстоганова и Александр Кузнецов – лучшие актеры "Кинотавра"-2019

Вчера, 20:25
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЦеремония закрытия кинофестиваля "Кинотавр"
Церемония закрытия кинофестиваля Кинотавр
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 16 июн - РИА Новости. Лучшими актерами российского кинофестиваля "Кинотавр" стали Александр Кузнецов и Виктория Толстоганова, церемония закрытия киносмотра проходит в воскресенье в Зимнем театре в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
Кузнецов сыграл одну из главных ролей в фильме "Большая поэзия" Александра Лунгина.
На церемонии закрытия фестиваля он отсутствовал, приз получил режиссер, сообщивший, что актер улетел в Марокко.
Толстоганову отметили за роль в фильме "Выше неба" Оксаны Карас. "Не может быть! Я совсем не волновалась до предыдущей секунды, но не буду плакать", - сказала она, поблагодарив Карас.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Виктория Толстоганова, получившая приз в номинации "Лучшая женская роль" на церемонии закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
Церемония закрытия кинофестиваля Кинотавр
1 из 4
Актриса Виктория Толстоганова, получившая приз в номинации "Лучшая женская роль" на церемонии закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Виктория Толстоганова, получившая приз в номинации "Лучшая женская роль" на церемонии закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
Церемония закрытия кинофестиваля Кинотавр
2 из 4
Актриса Виктория Толстоганова, получившая приз в номинации "Лучшая женская роль" на церемонии закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Виктория Толстоганова на Звездной дорожке перед церемонией закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
Церемония закрытия кинофестиваля Кинотавр
3 из 4
Актриса Виктория Толстоганова на Звездной дорожке перед церемонией закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Виктория Толстоганова на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия XXX Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
Актриса Виктория Толстоганова на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия XXX Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
4 из 4
Актриса Виктория Толстоганова на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия XXX Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 4
Актриса Виктория Толстоганова, получившая приз в номинации "Лучшая женская роль" на церемонии закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 4
Актриса Виктория Толстоганова, получившая приз в номинации "Лучшая женская роль" на церемонии закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 4
Актриса Виктория Толстоганова на Звездной дорожке перед церемонией закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
4 из 4
Актриса Виктория Толстоганова на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия XXX Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Крупнейший российский кинофестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 1991 года. Его учредил продюсер Марк Рудинштейн, президентом фестиваля был актер Олег Янковский.
Президентом кинофестиваля с 2005 года является продюсер Александр Роднянский.
Актрисы Мария Шалаева, Виктория Толстоганова и Любовь Аксенова на 30-м Открытом фестивале российского кино Кинотавр
Вчера, 16:15
"Кинотавр", день седьмой. В каких нарядах дефилировали звезды фестиваля
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КультураВиктория ТолстогановаКинотаврСочи
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