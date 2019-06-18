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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

В ЕГЭ по китайскому языку участвовали 19 выпускников школ Амурской области

04:00
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЕГЭ по китайскому языку
ЕГЭ по китайскому языку
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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ХАРБИН, 18 июн - Проект "Россия-Китай: главное". Участие в ЕГЭ по китайскому языку в Амурской области впервые приняли 19 выпускников средних школ, сообщила в интервью "Спутнику" первый заместитель председателя правительства Амурской области Татьяна Половайкина.
"У нас прошел первый экзамен ЕГЭ по китайскому языку, в нем приняли участие 19 выпускников школ Амурской области, из них трое выпускников прошлых лет. Итоги экзамена мы пока не знаем, но полагаем, что у наших участников экзамена довольно высокий уровень. Так, один из наших выпускников школы стал финалистом Всероссийской олимпиады по китайскому языку", - заявила Половайкина.
По словам чиновницы, знание китайского языка в Амурской области необходимо в связи с близостью региона с провинцией Хэйлунцзян. По ее мнению, количество классов, где изучают китайский язык, в ближайшее время будет расти.
"В нашем регионе сейчас примерно 1500 школьников изучают китайский язык. В силу нашего соседства с китайской провинцией Хэйлунцзян, у нас однозначно востребованы выпускники с китайским языком", - добавила она.
Половайкина сообщила, что власти региона предпринимают усилия, чтобы как можно больше специалистов с китайским языком находили работу в регионе.
В этом году ЕГЭ по китайскому языку в Амурской области сдавали в двух городах: Благовещенске и Тынде. Экзамен прошел 5 и 7 июня. ЕГЭ по китайскому состоял из из четырех разделов: "Аудирование", "Чтение", "Грамматика, лексика и иероглифика" и "Письмо". На выполнение заданий отводилось три часа.
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Россия-Китай: ГлавноеЕГЭАмурская областьКитайОбщество
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