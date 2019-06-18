В ЕГЭ по китайскому языку участвовали 19 выпускников школ Амурской области

ХАРБИН, 18 июн - Проект "Россия-Китай: главное". Участие в ЕГЭ по китайскому языку в Амурской области впервые приняли 19 выпускников средних школ, сообщила в интервью "Спутнику" первый заместитель председателя правительства Амурской области Татьяна Половайкина. Участие в ЕГЭ по китайскому языку в Амурской области впервые приняли 19 выпускников средних школ, сообщила в интервью "Спутнику" первый заместитель председателя правительства Амурской области Татьяна Половайкина.

"У нас прошел первый экзамен ЕГЭ по китайскому языку, в нем приняли участие 19 выпускников школ Амурской области, из них трое выпускников прошлых лет. Итоги экзамена мы пока не знаем, но полагаем, что у наших участников экзамена довольно высокий уровень. Так, один из наших выпускников школы стал финалистом Всероссийской олимпиады по китайскому языку", - заявила Половайкина.

По словам чиновницы, знание китайского языка в Амурской области необходимо в связи с близостью региона с провинцией Хэйлунцзян. По ее мнению, количество классов, где изучают китайский язык, в ближайшее время будет расти.

"В нашем регионе сейчас примерно 1500 школьников изучают китайский язык. В силу нашего соседства с китайской провинцией Хэйлунцзян, у нас однозначно востребованы выпускники с китайским языком", - добавила она.

Половайкина сообщила, что власти региона предпринимают усилия, чтобы как можно больше специалистов с китайским языком находили работу в регионе.