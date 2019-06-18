"Газа осталось на неделю". "Укртрансгаз" заявил о чрезвычайной ситуации

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости, Максим Рубченко. У компрессорных станций, обеспечивающих работу украинской газотранспортной системы, топлива осталось до 24 июня. Об этом сообщил оператор ГТС страны — "Укртрансгаз". В компании заявили о "критической финансовой ситуации" и отсутствии средств на закупку топлива для собственных технологических нужд. Насколько реальна перспектива остановки украинских трубопроводов и почему все это на руку "Газпрому" — в материале РИА Новости.

Это дефолт

Только за март и апрель задолженность украинского оператора ГТС перед поставщиками технологического газа достигла 4,1 миллиарда гривен, поэтому те отказываются продолжать поставки. Средств на погашение долга у компании нет, а запасов технологического топлива — всего на неделю.

"Укртрансгаз" не имеет возможности своевременно рассчитываться по контрактам на закупку газа для собственных производственно-технологических расходов из-за дефицита средств, что ставит под угрозу работу ГТС Украины после 24 июня этого года", — говорится в официальном сообщении.

Заявив о "возникновении предпосылок критической ситуации", "Укртрансгаз" потребовал реструктуризации задолженности и изменения государственной тарифной политики, из-за которой компания оказалась в состоянии дефолта.

В частности, как утверждает оператор, одна из главных причин кризиса — установленные в конце прошлого года временные тарифы, которые позволяют потребителям оплачивать только 60% полученного газа.

Другой фактор — несанкционированный отбор топлива из газотранспортной системы, из-за чего "Укртрансгаз" недополучил за три года более 38 миллиардов гривен, то есть почти полтора миллиарда долларов.

Член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук отмечает и более фундаментальную причину того, что "Укртрансгаз" пребывает в перманентном дефолте. Это политика "Нафтогаза Украины", которому принадлежит газотранспортный оператор.

"Получая почти 2,7 миллиарда долларов за транзит газа, "Укртрансгаз" находится на грани выживания, потому что "Нафтогаз", как пылесос, высасывает все деньги компании, — говорит он. — Но кризис "Укртрансгаза" — это лишь верхушка айсберга проблем на внутреннем рынке газа. Облгазы или операторы газораспределительных сетей уже давно констатируют убыточность тарифов на распределение и транспортировку газа. В результате облгазы наращивают задолженность перед "Укртрансгазом".

Проблемы в газовой сфере страны резко обострились после того, как Киев в начале 2017 года по требованию Международного валютного фонда обязался повышать тарифы на газ для населения. При этом, чтобы смягчить ценовой удар по гражданам, правительство переложило часть расходов на газовщиков, занизив для них транспортные тарифы.

В то же время потребители ответили на повышение тарифов по-своему: неплатежами и несанкционированным отбором топлива. И "Укртрансгаз" впал в хронический дефолт.

Согласно официальной отчетности, в 2017 году чистый убыток увеличился в 4,4 раза, до 24,2 миллиарда гривен (итоговых данных за 2018-й в открытом доступе пока нет). Финансовый план "Укртрансгаза" на этот год предполагал дефицит средств в размере около 22 миллиардов гривен.

Бери всех за горло

Руководство "Укртрансгаза" выбрало идеальный момент для панического выступления: накануне выборов в Верховную раду газовый кризис Киеву нужен меньше всего. Поэтому у компании неплохие шансы добиться реструктуризации задолженности.

Что касается реальной остановки работы газотранспортной системы, то это маловероятно, поскольку "Нафтогаз Украины" в преддверии возможного прекращения российского транзита к 10 июня закачал в хранилища более 12 миллиардов кубометров топлива — на 20% больше показателей прошлого года на ту же дату. Часть этих запасов, скорее всего, пойдет на технологические нужды "Укртрансгаза".

Однако, решая текущие проблемы, газовый оператор сильно осложнил собственные стратегические перспективы. Во-первых, вновь возникают вопросы о техническом состоянии ГТС.

Если у "Укртрансгаза" нет средств даже на текущую эксплуатацию, о какой модернизации может идти речь? Между тем износ достиг устрашающих масштабов, а эффективность ГТС — ниже всякой критики. Как недавно подчеркнул постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов, украинские газокомпрессорные станции, построенные еще в советскую эпоху, в нынешнем состоянии "потребляют почти столько же газа, сколько и перекачивают".

Во-вторых, финансовые проблемы "Укртрансгаза" способны распугать зарубежных клиентов, арендующих подземные хранилища газа (ПХГ). Общая мощность ПХГ — 31 миллиард "кубов", из которых примерно половину занимает сама Украина, а около 15 миллиардов предлагает в аренду.

Клиентов завлекают низкими тарифами, но пока без особых успехов: на прошлой неделе сообщили, что в данный момент международные компании хранят в украинских ПХГ всего около 515 миллионов кубометров топлива, то есть занято менее четырех процентов свободных мощностей.

В начале июня стало известно о том, что Киев предложил Молдавии создать в украинских подземных хранилищах собственный "страховой запас газа". Однако теперь, когда выясняется, что у "Укртрансгаза" нет ни денег, ни топлива, вряд ли кто-то заинтересуется подобными проектами — слишком велика вероятность не получить закачанный на хранение газ обратно.