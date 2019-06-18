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РИА Новости
Туризм

Названы самые дешевые и популярные курорты Турции

06:02
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© Depositphotos / slava296Туристы в одном из отелей Бодрума, Турция
Туристы в одном из отелей Бодрума, Турция
© Depositphotos / slava296
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Летом 2019 года 53% путевок были куплены россиянами на курорты Турции, сообщает Travelata.ru.
Специалисты сервиса проанализировали статистику, основанную на данных онлайн-продаж турпакетов от ведущих туроператоров, и выяснили среднюю стоимость отдыха на турецких курортах.
Турция оказалась не самым доступным из популярных направлений. Средний чек на туры составил 98 000 рублей, ровно вдвое превысив аналогичный показатель по России (49 000 рублей). В этом сезоне отдых в Турции подорожал на 15% по сравнению с прошлым годом. Для сравнения: в летнем сезоне 2018 года российские туристы платили за туры в среднем 85 000 рублей, а в 2017 году — 76 000 рублей.
Лидером по стоимости в Турции оказался Белек: средний чек тура с перелетом и проживанием на семью составил 155 000 рублей. Дешевле всего отдохнуть в молодежном Мармарисе, средний чек - 73 000 рублей.
Самый востребованный пляжный отдых в Турции - в Аланье (средний чек 89 000 рублей). В тройку лидеров также вошли Кемер (94 000 тысячи) и Сиде (109 000). Отдых в Бодруме туристам обходится в среднем в 103 000 на семью, а в Анталье – в 118 000 рублей.
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При этом самый дешевый тур, приобретенный на лето 2019 года в Турцию, стоил 9 826 рублей. За эту сумму один турист полетит на четыре ночи в Мармарис в отель категории четыре "звезды" с завтраками и ужинами.
Самый дорогой тур обошелся путешественника в 579 712 рублей. За эту сумму трое взрослых и ребенок полетят на 11 ночей в Кемер в пятизвездочный отель, работающий по системе "ультра все включено".
Почти половина путевок по турецкому направлению была забронирована в отели категории пять "звезд" — 49% (годом ранее этот показатель составлял 40%). "Четверки" выбрали 38% туристов (год назад — 42%). В "трешки" полетят 12% отдыхающих (в прошлом году — 17%). Как и в прошлом году, 1% отпускников выбрали другие варианты размещения.
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Турция привлекает российских туристов системой питания "все включено", говорят эксперты. Доля таких туров составила 65% (годом ранее — 67%). При этом 32% оплатили заплатили за отдых по системе "ультра все включено" (летом 2018 года — 28%). Завтраки и ужины предпочли 2% туристов (в прошлом сезоне — 3%). И только 1% путешественников выбрали проживание в отеле только с завтраками (летом 2018 года — 2%).
Почти половина летних туров в Турцию была забронирована на двоих — 44% (прошлым летом этот показатель составлял 53%). На группу из двух взрослых и ребенка были приобретены 19% путевок (год назад — 15%). Компании взрослых путешественников без детей забронировали 9% туров (годом ранее — 7%). Одиночки приобрели 7% путевок (прошлым летом — 10%). Туры для одного взрослого с ребенком составили 7% от общего числа (годом ранее — 6%). Также 7% путевок были приобретены для компании взрослых с детьми (в прошлом году — 4%). Семьи в составе двух взрослых и двух и более детей забронировали 6% туров (годом ранее — 4%). Путевки для одного взрослого с двумя и более детьми составили 1% (в прошлом сезоне также 1%).
Средняя продолжительность отдыха в Турции летом 2019 года составила девять ночей, летом 2018 года — восемь ночей.
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