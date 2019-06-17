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РИА Новости

Саакашвили заявил, что на Украине солдат убивает коррупция

Вчера, 23:55
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что коррупция на Украине убивает солдат.
В феврале Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело о хищениях в оборонной сфере. Это произошло после того, как команда журналистских расследований Bihus.info обнародовала материал, в котором раскрыла схему масштабных хищений в оборонном комплексе, к которой якобы причастны должностные лица, приближенные к экс-президенту Украины Петру Порошенко.
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"Из страны каждый год уезжают от двух и больше миллионов людей, отсюда на учебу выезжает самая лучшая молодежь и обратно не возвращается, страна, где крадут у военных, это самая болезненная тема. Где не просто крадут у военных, а из-за этих краж смерти людей. Не только враг убивает солдат. Коррупция на Украине убивает не меньше солдат. Это грустная история", - сказал Саакашвили в понедельник в эфире телеканала Newsone. Он также подчеркнул, что Порошенко и других причастных к хищениям в оборонной сфере необходимо "посадить в тюрьму".
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.
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В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд. Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство. Политик на следующий день вернулся на Украину.
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Ситуация на УкраинеВооруженный конфликт на востоке УкраиныДонбассМихаил СаакашвилиУкраинаВ мире
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