Тимошенко обвинила премьера и главу "Нафтогаза" в "банкротстве" ГТС Украины

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман и глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев создают "искусственное банкротство" газотранспортной системы страны, депутат намерена подать заявление в Государственное бюро расследований.

Ранее Кабмин Украины утвердил выделение газотранспортной системы (ГТС) по модели OU (ownership unbundling), предусматривающей выведение за пределы группы "Нафтогаз" как оператора, так и газотранспортных активов. Между тем, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко говорил, что выделение ГТС по модели OU ослабит переговорные позиции "Нафтогаза" с "Газпромом" по транзиту газа с 2020 года и повлечет проигрыш украинской компании в Стокгольмском арбитраже.

"Мы завтра передадим в Госбюро расследований мое собственное заявление против Гройсмана и Коболева, которые де-факто совершают преступление по созданию искусственного банкротства газотранспортной системы, доведения ее до развала. Нам нужно этот процесс останавливать", - заявила Тимошенко в понедельник в эфире телеканала Newsone.

По ее словам, экс-президент Украины Петр Порошенко вместе с премьером начали процесс "теневой приватизации ГТС" и хотят "контрольный пакет ГТС отдать абсолютно неизвестно каким компаниям". Тимошенко добавила, что пока команда президента Владимира Зеленского будет "знакомиться с ситуацией", Украина может "потерять ГТС".

Украинские власти критиковали Тимошенко, которая распорядилась подписать газовый контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" в 2009 году. В частности, Гройсман заявил, что Тимошенко ввергла страну "в колоссальный долговой контракт", который назвал "антинародным и антизаконным". Крупнейшая в украинском парламенте фракция "Блок Петра Порошенко" (БПП) требовала рассмотреть вопрос о "совершении госизмены" и коррупционной составляющей этого соглашения. Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения.