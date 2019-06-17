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РИА Новости

Тимошенко обвинила премьера и главу "Нафтогаза" в "банкротстве" ГТС Украины

Вчера, 22:26
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко
© РИА Новости / Стрингер
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Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман и глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев создают "искусственное банкротство" газотранспортной системы страны, депутат намерена подать заявление в Государственное бюро расследований.
Ранее Кабмин Украины утвердил выделение газотранспортной системы (ГТС) по модели OU (ownership unbundling), предусматривающей выведение за пределы группы "Нафтогаз" как оператора, так и газотранспортных активов. Между тем, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко говорил, что выделение ГТС по модели OU ослабит переговорные позиции "Нафтогаза" с "Газпромом" по транзиту газа с 2020 года и повлечет проигрыш украинской компании в Стокгольмском арбитраже.
"Мы завтра передадим в Госбюро расследований мое собственное заявление против Гройсмана и Коболева, которые де-факто совершают преступление по созданию искусственного банкротства газотранспортной системы, доведения ее до развала. Нам нужно этот процесс останавливать", - заявила Тимошенко в понедельник в эфире телеканала Newsone.
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По ее словам, экс-президент Украины Петр Порошенко вместе с премьером начали процесс "теневой приватизации ГТС" и хотят "контрольный пакет ГТС отдать абсолютно неизвестно каким компаниям". Тимошенко добавила, что пока команда президента Владимира Зеленского будет "знакомиться с ситуацией", Украина может "потерять ГТС".
Украинские власти критиковали Тимошенко, которая распорядилась подписать газовый контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" в 2009 году. В частности, Гройсман заявил, что Тимошенко ввергла страну "в колоссальный долговой контракт", который назвал "антинародным и антизаконным". Крупнейшая в украинском парламенте фракция "Блок Петра Порошенко" (БПП) требовала рассмотреть вопрос о "совершении госизмены" и коррупционной составляющей этого соглашения. Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения.
Существует два варианта выделения ГТС: модель ISO (independent system operator) предусматривает выделение независимого оператора, тогда как газотранспортные активы остаются у "Нафтогаза", другая модель - OU (ownership unbundling), предусматривающая выведение за пределы группы "Нафтогаз" как оператора, так и самой ГТС. В "Нафтогазе" в конце декабря заявляли, что только модель ISО позволит компании продолжать арбитражные разбирательства с "Газпромом" по транзиту. В мае Коболев заявил, что план по выделению украинской газотранспортной системы (ГТС) за пределы группы "Нафтогаз" выполнен на 80-90%, до 1 июля будет создана компания, которая станет ядром нового оператора.
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Владимир ГройсманНафтогаз УкраиныЮлия ТимошенкоУкраинаВ мире
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