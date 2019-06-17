Генпрокуратура Египта выяснит причину смерти Мурси

КАИР, 17 июн — РИА Новости. Генеральный прокурор Египта распорядился установить причины смерти экс-президента страны Мухаммеда Мурси, скончавшегося в понедельник.

Отстраненный военными от власти в 2013 году 68 летний Мурси скончался в понедельник во время судебного заседания по делу о шпионаже.

Согласно заявлению генерального прокурора страны, Мурси упал во время перерыва между заседаниями в клетке в зале суда и потерял сознание. За несколько минут до этого экс-президент выступил с пятиминутной речью перед судьей. После этого политик был доставлен в больницу, где и была зафиксирована его смерть. При внешнем осмотре на его теле не было обнаружено никаких повреждений.

"Генеральный прокурор Набиль Садек распорядился, чтобы бригада сотрудников генеральной прокуратуры, а также прокуратуры государственной безопасности осмотрели тело скончавшегося Мухаммеда Мурси", - говорится в заявлении главы надзорного ведомства.

В июле 2013 года армия Египта на фоне волны народного недовольства, обусловленного правлением представителей движения "Братья-мусульмане"*, отстранила от власти президента Мурси и объявила переходный период. Сторонники Мурси проводили массовые акции протеста с требованием вернуть его на пост главы государства. В результате беспорядков и столкновений, последовавшими за протестами, погибли сотни египтян.

С момента отстранения Мурси от власти против него были открыты пять уголовных дел. В том числе по столкновениям у президентского дворца между его сторонниками и противниками в декабре 2012 года, по шпионажу в пользу Катара и ХАМАС, по побегу из тюрьмы во время массовых беспорядков 2011 года и по оскорблению судей.