Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-17T21:08Z
https://ria.ru/20190617/1555647933.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152474/89/1524748901_0:186:2500:1592_1036x0_80_0_0_c2a9fb3416f749890c99300aacf5705f.jpg
РИА Новости

Россия намерена сохранить Договор о запрете ядерных испытаний

Вчера, 21:08
371
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЧлен коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия будет внимательно отслеживать действия США, чтобы при необходимости принять своевременные меры для спасения Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Как известно, США в последние годы взяли курс на разрушение одного за другим многих соглашений в области контроля над вооружениями и нераспространения. Один из последних примеров – Договор о ракетах средней и меньшей дальности. Выдвигая в адрес России обвинения в нарушении этого соглашения, Вашингтон не в состоянии предоставить доказательства. Но своей цели он почти достиг. ДРСМД прекратит существование в начале августа с.г., когда США выйдут из него. Не становится ли теперь ДВЗЯИ следующей мишенью? Хотелось бы надеяться, что это не так", - отметил Ульянов.
"Будем внимательно отслеживать действия США, чтобы при необходимости принять своевременные меры для спасения Договора", - заявил он, выступая на 52-й сессии Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ).
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
Вчера, 21:04
Постпред России в Вене ответил на обвинения США по ядерным испытаниям
600005
Обсудить 1
Михаил УльяновРоссияСШАБезопасность
Рекомендуем
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
Постпред России в Вене ответил на обвинения США по ядерным испытаниям
РИА
Новости
Истребитель Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании
Британские истребители сопроводили российские военные самолеты над Балтикой
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США прекратят программы помощи Сальвадору, Гватемале и Гондурасу
Эксперты рассказали, какие профессии популярны у абитуриентов в 2019 году
Лента
новостей
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США "не удивлены" заявлению Ирана о готовности нарастить производство урана
Американский самолет B-52
Российские Су-27 перехватили бомбардировщики США
Здание Государственной Думы РФ
В ГД разработали законопроект о наказании за домогательства
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на сессии Российская экономика в поисках стимулов роста в рамках ПМЭФ-2019
Кудрин призвал не останавливаться на достигнутом после дела Голунова
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД назвали удар боевиков по госпиталю в Сирии военным преступлением
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Кудрин считает арест основателя Baring Vostok "шоком для экономики"
Вскрытие показало, что найденную мертвой в Испании девочку из России убили
Вид на Москву
"Ответ последует": в России прокомментировали размещение сил НАТО в Польше
Владимир Зеленский
Зеленский поставил условия возвращения к "нормандскому формату"
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Кудрин предложил меры для снижения бедности на 30-40%
Разъединители высокого напряжения на электроподстанции Тамбовской ТЭЦ
Источник подтвердил, что США атакуют российскую энергосистему
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52Эксперты развенчали миф об "обитателях-мутантах" в Москве-реке
03:50Эксперимент по маркировке шин проведут в России с 20 июня по 30 ноября
03:45Россиянам хотят с 2021 года разрешить поступать в вузы онлайн
03:45В МЧС рассказали, как бороться с тополиным пухом
03:41Исследование: лишь 47% россиян заявили о планах своих детей поступить в вуз
03:38Эксперты рассказали о ценах на выпускной наряд для юношей и девушек
03:34В США считают необходимым увеличить время отдыха пилотов между рейсами
03:31Опрос показал, как россияне относятся к воспитанию ребенка отцом
03:30Эксперты назвали города, жительницы которых больше всего хотят выйти замуж
03:27Эксперты рассказали, какие профессии популярны у абитуриентов в 2019 году
03:24На Чукотке произошло короткое замыкание в вертолете Ми-8
03:22Суд признал гражданина Ливии виновными в атаке на посла США в Бенгази
03:22Роботу "Федору" сделают необычное "кресло" для полета в космос
03:09В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,3
03:08В ГД разработали законопроект о наказании за домогательства
03:02В Минприроды рассказали, когда выпустят косаток из "китовой тюрьмы"
02:51Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке
02:42Пользователи WhatsApp столкнулись с проблемами в работе мессенджера
02:32Власти Венесуэлы обвинили Гуаидо в коррупционном сговоре
02:25Польский корабль получил пробоину во время учений НАТО в Балтийском море
Лента новостейМолния