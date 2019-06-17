Россия намерена сохранить Договор о запрете ядерных испытаний

"Как известно, США в последние годы взяли курс на разрушение одного за другим многих соглашений в области контроля над вооружениями и нераспространения. Один из последних примеров – Договор о ракетах средней и меньшей дальности. Выдвигая в адрес России обвинения в нарушении этого соглашения, Вашингтон не в состоянии предоставить доказательства. Но своей цели он почти достиг. ДРСМД прекратит существование в начале августа с.г., когда США выйдут из него. Не становится ли теперь ДВЗЯИ следующей мишенью? Хотелось бы надеяться, что это не так", - отметил Ульянов.