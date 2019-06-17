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РИА Новости

Ирану невыгодна атака на танкеры в Оманском заливе, считает эксперт

Вчера, 20:48
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНаучный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин
Научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Иран - последний, кому может быть выгодна атака на нефтяные танкеры в Оманском заливе, это было бы глупостью со стороны Тегерана, заявил научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин.
Иранские и арабские СМИ ранее сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения о том, что причиной инцидентов стало именно это, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.
Назвать виновных в атаке очень сложно, это гадание на кофейной гуще, сказал эксперт, но ясно одно – Иран не может быть причастен к этому инциденту.

"Я считаю, что если говорить о том, кому это выгодно, то последний, кому это выгодно – это Иран. Зачем это Ирану сегодня нужно? Глупость, которая ни к чему не приведет. Чтобы показать, что диверсанты могут что-то сделать? Ну, могут, ну и что дальше? Ничего", - сказал эксперт в эфире канала "Россия-24".

Это может быть выгодно отдельным силам, представляющим Израиль, отметил он.
"Я думаю, что вряд ли даже можно представить себе, что Иран будет делать такую глупость", - подчеркнул он.
США обвинили в произошедшем Иран, не предоставив, впрочем, конкретных доказательств. В Тегеране назвали эти обвинения безосновательными. В МИД РФ, в свою очередь, призвали провести расследование инцидента и дождаться его итогов, призвав не делать скоропалительных выводов.
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