Член СПЧ призвал ввести сбор макулатуры для производства бумажных пакетов

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Член комиссии Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) по экологическим правам Евгений Бобров считает, что нужно снова ввести сбор макулатуры для обеспечения производства бумажных пакетов, которые должны заменить собой пластиковые.

Ранее СПЧ порекомендовал правительству разработать план поэтапного сокращения производства одноразовых пластиковых пакетов в сфере розничной торговли вплоть до полного их запрета.

"У нас много древесины, которая используется для отходов. Нужно будет макулатуру собирать, сейчас ее мало кто собирает. … Сейчас много макулатуры от всяких разных документов. Ее не собирают – утилизируют, либо выбрасывают. Вот это тоже можно было бы пускать на цели такие (на производство бумажных пакетов – ред.)", - рассказал РИА Новости Бобров.

По его словам, также на производство бумажных пакетов можно было бы выделять древесину, повреждённую короедом.

"Это реально. Просто такой вот большой объем, не знаю, наберем ли мы как раньше, чтобы это было бы экономически оптимально перерабатывать, потому что сейчас все в компьютерную, цифровую отрасль выводится", - сообщил он.