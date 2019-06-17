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РИА Новости

Тимошенко призвала КС Украины не мешать роспуску Рады

Вчера, 19:54
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко выступает на съезде партии в Киеве
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко выступает на съезде партии в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала Конституционный суд Украины не вести политические игры и признать правомерным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и досрочных парламентских выборах.

"Незаконное решение КС, которое противоречит самим решениям этого суда в прошлом, – это признать указ президента неконституционным. Я хочу предупредить Конституционный суд Украины не играть в эти политико-коррупционные вещи, не выстраивать за спиной у украинского общества незаконные решения и с честью выйти из этой ситуации. Потому что очевидно для всех, у кого есть хотя бы элементарное знание закона, что три года не было коалиции, это абсолютные основания для роспуска парламента и досрочных выборов", - сказала Тимошенко в понедельник в эфире телеканала NewsОne.

По мнению Тимошенко, если суд признает неправомерным указ Зеленского о роспуске парламента, это будет означать, что КС "пошел против конституции", что поспособствует возникновению политического кризиса на Украине.
Вскоре после инаугурации Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Ряд депутатов от "Народного фронта" и Радикальной партии не согласились с этим решением и обжаловали его в Конституционном суде. Большая палата КС Украины признала это дело неотложным, судьи должны принять решение до конца июня. Украинские эксперты считают, что суд не станет идти на конфликт с президентом и отменять его указ. Однако, по их мнению, если КС все же решится на это, то страну ждет глубокий политический кризис.
Лидер партии Самопомощь Андрей Садовой
13 июня, 14:02
Мэр Львова порекомендовал Зеленскому не слушать советы Тимошенко
Досрочные выборы наиболее выгодны партии Зеленского "Слуга народа", которая по итогам голосования может получить от 30% до 50% голосов и самостоятельно сформировать большинство.
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Ситуация на УкраинеКонституционный суд УкраиныВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийЮлия ТимошенкоУкраинаВ мире
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