Тимошенко призвала КС Украины не мешать роспуску Рады

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала Конституционный суд Украины не вести политические игры и признать правомерным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и досрочных парламентских выборах.
"Незаконное решение КС, которое противоречит самим решениям этого суда в прошлом, – это признать указ президента неконституционным. Я хочу предупредить Конституционный суд Украины не играть в эти политико-коррупционные вещи, не выстраивать за спиной у украинского общества незаконные решения и с честью выйти из этой ситуации. Потому что очевидно для всех, у кого есть хотя бы элементарное знание закона, что три года не было коалиции, это абсолютные основания для роспуска парламента и досрочных выборов", - сказала Тимошенко в понедельник в эфире телеканала NewsОne.
По мнению Тимошенко, если суд признает неправомерным указ Зеленского о роспуске парламента, это будет означать, что КС "пошел против конституции", что поспособствует возникновению политического кризиса на Украине.
Вскоре после инаугурации Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Ряд депутатов от "Народного фронта" и Радикальной партии не согласились с этим решением и обжаловали его в Конституционном суде. Большая палата КС Украины признала это дело неотложным, судьи должны принять решение до конца июня. Украинские эксперты считают, что суд не станет идти на конфликт с президентом и отменять его указ. Однако, по их мнению, если КС все же решится на это, то страну ждет глубокий политический кризис.
Досрочные выборы наиболее выгодны партии Зеленского "Слуга народа", которая по итогам голосования может получить от 30% до 50% голосов и самостоятельно сформировать большинство.