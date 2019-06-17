Тимошенко призвала КС Украины не мешать роспуску Рады

"Незаконное решение КС, которое противоречит самим решениям этого суда в прошлом, – это признать указ президента неконституционным. Я хочу предупредить Конституционный суд Украины не играть в эти политико-коррупционные вещи, не выстраивать за спиной у украинского общества незаконные решения и с честью выйти из этой ситуации. Потому что очевидно для всех, у кого есть хотя бы элементарное знание закона, что три года не было коалиции, это абсолютные основания для роспуска парламента и досрочных выборов", - сказала Тимошенко в понедельник в эфире телеканала NewsОne.