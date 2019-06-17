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РИА Новости

Зеленский попросил сохранить санкционное давление на Россию

Вчера, 19:29
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на заседании Конституционного суда в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Конституционного суда в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 17 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что мир в Донбассе невозможно установить военным путем, и попросил сохранить санкционное давление на РФ.
"Завершение войны и возвращение аннексированных украинских территорий - это моя главная задача. Но я понимаю, что невозможно установить мир военным путем… Единственный ключ к миру — это дипломатический и санкционное давление (на РФ - ред.), поэтому я прошу его сохранить. И я очень надеюсь, что нынешнее председательство Франции в G7 будет способствовать этому вопросу", - заявил Зеленский на пресс-конференции в Париже, трансляцию вел телеканал "112 Украина".
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва 6 августа 2014 года приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Конституционного суда в Киеве
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Ситуация на УкраинеЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийФранцияРоссияУкраинаВ мире
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