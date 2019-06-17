Зеленский попросил сохранить санкционное давление на Россию

КИЕВ, 17 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что мир в Донбассе невозможно установить военным путем, и попросил сохранить санкционное давление на РФ.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва 6 августа 2014 года приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.