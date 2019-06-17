Все цыгане уехали из Чемодановки

ПЕНЗА, 17 июн — РИА Новости. Все цыгане добровольно покинули село Чемодановка близ Пензы, где в результате массовой драки погиб один человек и несколько пострадали, и соседнее с ним село Лопатки, сообщил РИА Новости глава Чемодановского сельсовета, объединяющего оба села, Сергей Фадеев.

Ранее "Новая газета" со ссылкой на Фадеева сообщила, что всех цыган из Чемодановки принудительно вывезли в Волгоградскую область.

"Никакого организованного вывоза цыган не было. Желающие выехать выехали в добровольном порядке. Так как корни наших цыган в Волгоградской и Астраханской областях, то, по моим предположениям, многие подались в Волгоградскую область, где их местная диаспора готова была принять… На данный момент ни одной цыганской семьи в Чемодановке и Лопатках нет", — сказал собеседник агентства.

Пресс-секретарь губернатора области Дина Черемушкина также сообщила РИА Новости, что цыгане добровольно покинули свои дома. "Никакого принудительного выселения цыган не было. Не просто не было, но и разговора об этом быть не могло в принципе. Да, они покинули села, но по своей инициативе. Никакие инсинуации здесь неуместны", — сказала собеседница агентства, уточнив, что в Лопатках оставлены около 90 домов цыганских семей, еще порядка 40 — в Чемодановке.

Фадеев отметил, что оставленный в этих подворьях скот посчитан, обеспечен едой и водой и в ближайшее время, скорее всего, будет собран в одном месте.

Между жителями Чемодановки вечером 13 июня, по данным областного УМВД, на бытовой почве возник конфликт, переросший в драку, пострадали пять человек, двое госпитализированы, один из них скончался в больнице, второй находится в тяжелом состоянии. Уголовное дело расследует центральный аппарат СК, задержаны 28 участников конфликта, один из них подозревается в убийстве 34-летнего мужчины.

В Чемодановке вечером 14 июня прошел сход, на котором губернатор Иван Белозерцев заверил местных жителей, что виновные в трагедии будут наказаны по закону. В селе под руководством губернатора создан оперативный штаб по стабилизации ситуации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Владимиру Путину доложили о ситуации в Чемодановке, но выяснять причины этой истории — дело правоохранительных органов.