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РИА Новости

Все цыгане уехали из Чемодановки

Вчера, 19:16
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© Фото : предоставлено сообществом "Типичная Пенза"Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
© Фото : предоставлено сообществом "Типичная Пенза"
ПЕНЗА, 17 июн — РИА Новости. Все цыгане добровольно покинули село Чемодановка близ Пензы, где в результате массовой драки погиб один человек и несколько пострадали, и соседнее с ним село Лопатки, сообщил РИА Новости глава Чемодановского сельсовета, объединяющего оба села, Сергей Фадеев.
Ранее "Новая газета" со ссылкой на Фадеева сообщила, что всех цыган из Чемодановки принудительно вывезли в Волгоградскую область.
Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Вчера, 16:40
Жена убитого в Чемодановке рассказала подробности массовой драки
"Никакого организованного вывоза цыган не было. Желающие выехать выехали в добровольном порядке. Так как корни наших цыган в Волгоградской и Астраханской областях, то, по моим предположениям, многие подались в Волгоградскую область, где их местная диаспора готова была принять… На данный момент ни одной цыганской семьи в Чемодановке и Лопатках нет", — сказал собеседник агентства.
Пресс-секретарь губернатора области Дина Черемушкина также сообщила РИА Новости, что цыгане добровольно покинули свои дома. "Никакого принудительного выселения цыган не было. Не просто не было, но и разговора об этом быть не могло в принципе. Да, они покинули села, но по своей инициативе. Никакие инсинуации здесь неуместны", — сказала собеседница агентства, уточнив, что в Лопатках оставлены около 90 домов цыганских семей, еще порядка 40 — в Чемодановке.
Фадеев отметил, что оставленный в этих подворьях скот посчитан, обеспечен едой и водой и в ближайшее время, скорее всего, будет собран в одном месте.
Ситуация на народном сходе в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
15 июня, 16:01
Глава автономии цыган назвала свою версию драки в Чемодановке
Между жителями Чемодановки вечером 13 июня, по данным областного УМВД, на бытовой почве возник конфликт, переросший в драку, пострадали пять человек, двое госпитализированы, один из них скончался в больнице, второй находится в тяжелом состоянии. Уголовное дело расследует центральный аппарат СК, задержаны 28 участников конфликта, один из них подозревается в убийстве 34-летнего мужчины.
В Чемодановке вечером 14 июня прошел сход, на котором губернатор Иван Белозерцев заверил местных жителей, что виновные в трагедии будут наказаны по закону. В селе под руководством губернатора создан оперативный штаб по стабилизации ситуации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Владимиру Путину доложили о ситуации в Чемодановке, но выяснять причины этой истории — дело правоохранительных органов.
Ранее в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение, что конфликт возник из-за того, что представители цыганской общины приставали к дочерям местных жителей. Губернатор Иван Белозерцев, комментируя информацию о драке в Чемодановке, призывал воздержаться от преждевременных выводов. Президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр заявила НСН, что инцидент произошел из-за ссоры детей на пруду, а сельчане сами пришли в дом цыган и начали драку.
Кадры задержания участников драки в селе Чемодановка под Пензой
15 июня, 12:20
Опубликовано видео задержания трех участников драки в Пензенской области
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Пензенская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Это мне напомнило разборку со стрельбой и цыганами несколько лет назад в подобном селе. И там тоже был "исход". Там теперь люди живут спокойно без наркоты и прочей гадости.
17 июня, 19:20
iinfo
27340002
В Чемодановке исчезли, в другом месте материализуются. "Повезло" кому-то...
17 июня, 19:18
Naum Vygodsky
2112303025
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Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Жена убитого в Чемодановке рассказала подробности массовой драки
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