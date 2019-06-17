Россия за шесть лет не использовала шанс изменить экономику, заявил Кудрин

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 июн — РИА Новости. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил в эфире телепрограммы " Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил в эфире телепрограммы " Познер " на Первом канале, что экономика страны находится в ситуации застоя.

"Страна последние шесть лет не использовала свой шанс, и наша доля в мировой экономике падала. Мы не стали более конкурентоспособными и эффективными", — сказал он.

По словам Кудрина, "мы очень медленно реагируем на задачи, которые ставят вызовы жизни", а некоторые фундаментальные реформы, которые бы вывели из "ложной устойчивости", не проводятся, несмотря на национальные цели и проекты, объявленные Владимиром Путиным.

Глава Счетной палаты подчеркнул, что в первую очередь необходимо повысить качество госуправления. В том числе, отметил он, нужно цифровизировать госуправление, готовить управленческие кадры так, чтобы "решения проводились кликом мыши".

По словам Кудрина, отсутствие политической воли к реформированию экономики — более важная проблема России, чем санкции Запада или падение цен на нефть.