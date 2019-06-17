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РИА Новости

Россия за шесть лет не использовала шанс изменить экономику, заявил Кудрин

Вчера, 19:13
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© РИА Новости / Илья ПиталевПредседатель Счетной палаты России Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин
© РИА Новости / Илья Питалев
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин . Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 июн — РИА Новости. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил в эфире телепрограммы "Познер" на Первом канале, что экономика страны находится в ситуации застоя.
"Страна последние шесть лет не использовала свой шанс, и наша доля в мировой экономике падала. Мы не стали более конкурентоспособными и эффективными", — сказал он.
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на Петербургском международном экономическом форуме. 8 июня 2019
8 июня, 13:07
Кудрин рассказал о рецепте борьбы с "триллионной" коррупцией в России
По словам Кудрина, "мы очень медленно реагируем на задачи, которые ставят вызовы жизни", а некоторые фундаментальные реформы, которые бы вывели из "ложной устойчивости", не проводятся, несмотря на национальные цели и проекты, объявленные Владимиром Путиным.
Глава Счетной палаты подчеркнул, что в первую очередь необходимо повысить качество госуправления. В том числе, отметил он, нужно цифровизировать госуправление, готовить управленческие кадры так, чтобы "решения проводились кликом мыши".
По словам Кудрина, отсутствие политической воли к реформированию экономики — более важная проблема России, чем санкции Запада или падение цен на нефть.
Он отметил, что именно в этом причина падения уровня жизни в стране "почти на девять процентов за последние годы", снижения реальных доходов населения и замедления темпов экономического роста.
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выступает на заседании Совета Федерации РФ
6 июня, 10:00
Структура экономики не оставляет России шансов на прорыв, заявил Кудрин
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Алексей КудринРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Если Правительство не вкладывает деньги в свой народ, не даёт долгосрочные кредиты молодым семьям под 3-4% годовых, а вкладывает в ценные бумаги США под 2% годовых - у страны нет будущего!!! Мы уже на 130 месте (из 145 стран) по рождаемости, хотите вернутся в 90е????
17 июня, 19:25
Robin Bobin
27100015
Один нормальный человек в госаппарате, режет правду матку в глаза, только глаза эти на премьера смотрят, у которого все цифры сходятся, экономика растет и нацпроекты выполняются с опережающим темпом.
17 июня, 19:34
bykovip71 Добрыхделмастер
13000015
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