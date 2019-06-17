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РИА Новости

Зеленский поставил условия возвращения к "нормандскому формату"

Вчера, 19:07
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 17 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи со своим французским коллегой Эманнуэлем Макроном озвучил "конкретные шаги" для возобновления переговоров в "нормандском формате", в котором принимают участие представители Франции, Германии, России и Украины.

"По моему мнению, это освобождение наших пленных, возвращение украинских моряков, будет обязательно прекращение огня, будет разведение войск, построить мост в Станице Луганской", — сказал украинский лидер во время пресс-конференции по итогам переговоров. Трансляцию вел телеканал "112 Украина".

По словам Зеленского, эти шаги несложные. Он считает, что их можно выполнить в ближайшее время, а затем вернуться к решению "этого серьезного конфликта".
Украинский президент подчеркнул, что Киев не готов вести прямой диалог с самопровозглашенными республиками Донбасса.
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Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с Донецком и Луганском
"Мы готовы действовать в минском формате, продолжать отношения, прекратить огонь", — заявил Зеленский.
После этого президент Украины попросил сохранить санкции против Москвы.
"Единственный ключ к миру — это дипломатический и санкционное давление", - заявил Зеленский.
Он выразил надежду, что председательство Франции в G7 будет способствовать этому вопросу.
Макрон, в свою очередь, не исключил встречи в "нормандском формате" на уровне глав государств, но отметил, что она должна быть хорошо подготовлена.
Донецкая и Луганская народные республики после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года объявили о своей независимости. С апреля киевские власти начали военную операцию против ДНР и ЛНР. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеВооруженный конфликт на востоке УкраиныЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Оно ещё условия ставит, ну надо же. Как будто это не Украине надо, а кому-то ещё.
17 июня, 19:34
Naum Vygodsky
13750004
А по моему, он еще не далеко ушел от комика, и как президент абсолютно не реализуется. Судя по беготне в фонтане Мариуполя, ему глубоко пофиг на проблемы Украины, он просто прикалывается от того, что занял эту должность, и как следствие, полный повтор русофоюии порохоботов.
17 июня, 19:28
Олег Лавров
12610203
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