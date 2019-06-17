Зеленский поставил условия возвращения к "нормандскому формату"

КИЕВ, 17 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи со своим французским коллегой Эманнуэлем Макроном озвучил "конкретные шаги" для возобновления переговоров в "нормандском формате", в котором принимают участие представители Франции, Германии, России и Украины.

"По моему мнению, это освобождение наших пленных, возвращение украинских моряков, будет обязательно прекращение огня, будет разведение войск, построить мост в Станице Луганской", — сказал украинский лидер во время пресс-конференции по итогам переговоров. Трансляцию вел телеканал "112 Украина" .

По словам Зеленского, эти шаги несложные. Он считает, что их можно выполнить в ближайшее время, а затем вернуться к решению "этого серьезного конфликта".

Украинский президент подчеркнул, что Киев не готов вести прямой диалог с самопровозглашенными республиками Донбасса.

"Мы готовы действовать в минском формате, продолжать отношения, прекратить огонь", — заявил Зеленский.

После этого президент Украины попросил сохранить санкции против Москвы.

"Единственный ключ к миру — это дипломатический и санкционное давление", - заявил Зеленский.

Он выразил надежду, что председательство Франции в G7 будет способствовать этому вопросу.

Макрон, в свою очередь, не исключил встречи в "нормандском формате" на уровне глав государств, но отметил, что она должна быть хорошо подготовлена.