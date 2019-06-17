Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым

Миронова в декабре 2018 года задержали и арестовали по обвинению во взяточничестве. В феврале его перевели под домашний арест, а на прошлой неделе Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил залог в размере пяти миллионов рублей, который необходимо было внести до 21 июня.