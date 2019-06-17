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РИА Новости

Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым

Вчера, 18:51
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© РИА Новости / Павел ЛисицынЭкс-начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов
Экс-начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов
© РИА Новости / Павел Лисицын
Экс-начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Умер экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СвЖД.
"Мы считаем произошедшее большой трагедией. Гибель подтверждаем", — сказала собеседница агентства.
В РЖД РИА Новости сообщили, что также считают случившееся большой трагедией, отказавшись от дальнейших комментариев.
Миронова в декабре 2018 года задержали и арестовали по обвинению во взяточничестве. В феврале его перевели под домашний арест, а на прошлой неделе Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил залог в размере пяти миллионов рублей, который необходимо было внести до 21 июня.
Экс-начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов
10 июня, 11:54
Суд отказался продлить домашний арест экс-главы СвЖД
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