Макрон пообещал способствовать облегчению диалога между Россией и Украиной

ПАРИЖ, 17 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что Париж и Берлин будут способствовать урегулированию на востоке Украины и облегчению диалога между Киевом с Москвой.
"В ходе наших переговоров мы, конечно, обсудили конфликт в Донбассе, который длится на протяжении пяти лет и терзает Европу", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Париже.
Французский лидер отметил, что Зеленский сделал один из приоритетов восстановление мира на востоке Украины.
"Я хочу еще раз подтвердить желание Франции вместе с Германией поддержать вас в этой работе, господин президент, и облегчить диалог с Россией", - подчеркнул Макрон.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.