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РИА Новости

Макрон пообещал способствовать облегчению диалога между Россией и Украиной

Вчера, 18:46
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон перед началом неформального ужина глав государств и правительств ЕС в Брюсселе. 28 мая 2019
Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом неформального ужина глав государств и правительств ЕС в Брюсселе. 28 мая 2019
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПАРИЖ, 17 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что Париж и Берлин будут способствовать урегулированию на востоке Украины и облегчению диалога между Киевом с Москвой.
"В ходе наших переговоров мы, конечно, обсудили конфликт в Донбассе, который длится на протяжении пяти лет и терзает Европу", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Париже.
Французский лидер отметил, что Зеленский сделал один из приоритетов восстановление мира на востоке Украины.
"Я хочу еще раз подтвердить желание Франции вместе с Германией поддержать вас в этой работе, господин президент, и облегчить диалог с Россией", - подчеркнул Макрон.
Глава ДНР Денис Пушилин на Петербургском международном экономическом форуме 2019 ПМЭФ-2019
Вчера, 13:44
Глава ДНР заявил об угрозе срыва урегулирования конфликта в Донбассе
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
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