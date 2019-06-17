Макрон пообещал способствовать облегчению диалога между Россией и Украиной

ПАРИЖ, 17 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что Париж и Берлин будут способствовать урегулированию на востоке Украины и облегчению диалога между Киевом с Москвой.

"В ходе наших переговоров мы, конечно, обсудили конфликт в Донбассе, который длится на протяжении пяти лет и терзает Европу", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Париже.

Французский лидер отметил, что Зеленский сделал один из приоритетов восстановление мира на востоке Украины.

"Я хочу еще раз подтвердить желание Франции вместе с Германией поддержать вас в этой работе, господин президент, и облегчить диалог с Россией", - подчеркнул Макрон.