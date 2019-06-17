Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-17T17:27Z
https://ria.ru/20190617/1555640903.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155550/04/1555500427_0:178:3158:1954_1036x0_80_0_0_88aff48074809140fa0f3e924c7250ac.jpg
РИА Новости

МВД опровергло слухи об увольнениях из УВД, которое задерживало Голунова

Вчера, 17:27
19540
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЖурналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Московская полиция в понедельник опровергла информацию некоторых СМИ о массовом увольнении полицейских из УВД, которое задерживало журналиста Ивана Голунова.
"Информация … о единовременном обращении с рапортами об увольнении более 40 сотрудников УВД по ЗАО города Москвы не соответствуют действительности. Кадровая ситуация в указанном подразделении стабильная", - заявил РИА Новости официальный представитель столичного главка полиции Юрий Титов.
По его словам, с 11 июня 2019 года рапорты об увольнении подали только двое сотрудников этого УВД.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов в Мосгорсуде
15 июня, 04:45
Голунов рассказал, кто избил его во время задержания
Спецкора "Медузы" Ивана Голунова сначала задержали, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии его уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили.
Специальное заявление на тему этого скандала пришлось делать лично министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву. Он и объявил, что уголовное преследование журналиста отменено, а двух замешанных в деле генералов он попросит снять с должностей, что в итоге и произошло.
Постов лишились глава управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве. 11 июня 2019
11 июня, 21:16
Голунов пообещал "продолжать работу, которую делал"
591143229
Обсудить 12
Дело журналиста Ивана ГолуноваГУМВДМоскваОбщество
Популярные комментарии
"... двух замешанных в деле генералов..." Каком деле? Деле о задержании и изъятии наркотиков? Сейчас за это уже увольняют? Или не было наркотиков и их подбросили? Тогда за это судят. Так что было то? В каком "деле замешаны"?
17 июня, 17:56
nnicolay.n1kitin
4401002
Увольнять нужно министра. Что с рядовых взять. Им план и задачу поставили - они выполняют.
17 июня, 17:52
СиСуд им. Д. Линча
33110010
Рекомендуем
Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Жена убитого в Чемодановке рассказала подробности массовой драки
РИА
Новости
Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Все цыгане уехали из Чемодановки
Директор школы прокомментировала "нулевой" результат ЕГЭ из-за ручки
Знак такси на автомобиле на Никольской улице в Москве
Московский таксист изнасиловал пассажирку и пообещал жениться, сообщили СМИ
Лента
новостей
Генеральный директор ФГБУК Государственный Эрмитаж Михаил Пиотровский
"Нам некого там учить". Михаил Пиотровский – о художницах Саудовской Аравии
Истребитель МиГ-35
ВКС получили первые два новейших истребителя МиГ-35
Разъединители высокого напряжения на электроподстанции Тамбовской ТЭЦ
Источник подтвердил, что США атакуют российскую энергосистему
Видеоблогер Юрий Хованский
Блогер Хованский стал помощником депутата
Владимир Зеленский
Зеленский назвал украинских женщин туристическим брендом страны
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Путину доложили о ситуации в Чемодановке
Симуляция плана лучевого лечения в онкологическом диспансере
Названы регионы с самой высокой распространенностью рака
Инспектор ГИБДД
Путин подписал закон об ужесточении ответственности за "пьяные" ДТП
Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин на первом заседании Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 28 января 2019
В Москве госпитализировали актера Александра Калягина, сообщили СМИ
Экс-начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов
Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:12Военные ВВО ликвидировали крупный лесной пожар в Бурятии
04:00Эксперты рассказали, где в России самая дорогая и дешевая клубника
03:52Эксперты развенчали миф об "обитателях-мутантах" в Москве-реке
03:50Эксперимент по маркировке шин проведут в России с 20 июня по 30 ноября
03:45Россиянам хотят с 2021 года разрешить поступать в вузы онлайн
03:45В МЧС рассказали, как бороться с тополиным пухом
03:41Исследование: лишь 47% россиян заявили о планах своих детей поступить в вуз
03:38Эксперты рассказали о ценах на выпускной наряд для юношей и девушек
03:34В США считают необходимым увеличить время отдыха пилотов между рейсами
03:31Опрос показал, как россияне относятся к воспитанию ребенка отцом
03:30Эксперты назвали города, жительницы которых больше всего хотят выйти замуж
03:27Эксперты рассказали, какие профессии популярны у абитуриентов в 2019 году
03:24На Чукотке произошло короткое замыкание в вертолете Ми-8
03:22Суд признал гражданина Ливии виновными в атаке на посла США в Бенгази
03:22Роботу "Федору" сделают необычное "кресло" для полета в космос
03:09В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,3
03:08В ГД разработали законопроект о наказании за домогательства
03:02В Минприроды рассказали, когда выпустят косаток из "китовой тюрьмы"
02:51Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке
02:42Пользователи WhatsApp столкнулись с проблемами в работе мессенджера
Лента новостейМолния