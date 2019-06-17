МВД опровергло слухи об увольнениях из УВД, которое задерживало Голунова

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Московская полиция в понедельник опровергла информацию некоторых СМИ о массовом увольнении полицейских из УВД, которое задерживало журналиста Ивана Голунова.

"Информация … о единовременном обращении с рапортами об увольнении более 40 сотрудников УВД по ЗАО города Москвы не соответствуют действительности. Кадровая ситуация в указанном подразделении стабильная", - заявил РИА Новости официальный представитель столичного главка полиции Юрий Титов.

По его словам, с 11 июня 2019 года рапорты об увольнении подали только двое сотрудников этого УВД.

Спецкора "Медузы" Ивана Голунова сначала задержали, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии его уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили.

Специальное заявление на тему этого скандала пришлось делать лично министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву. Он и объявил, что уголовное преследование журналиста отменено, а двух замешанных в деле генералов он попросит снять с должностей, что в итоге и произошло.