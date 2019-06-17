"Вертолеты России" представили в Ле Бурже концепт обновленного "Ансата"

ЛЕ БУРЖЕ (Франция), 17 июн - РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") в рамках международного аэрокосмического салона Paris Air Show 2019 в Ле Бурже представил концепт модернизированного легкого вертолета "Ансат", сообщает пресс-служба компании.

"Холдинг "Вертолеты России" представил концепт модернизированного легкого вертолета "Ансат". На машине применен ряд новых конструкторских решений и опций, которые в ближайшие годы будут внедрены в серийное производство", - говорится в сообщении.

В частности, представленный в Ле Бурже "Ансат" оснащен "стеклянной кабиной" - новым комплексом бортового радиоэлектронного оборудования. Вертолет также оборудован метеолокатором, системой раннего предупреждения близости земли, авариестойкой топливной системой, светодиодными осветительными приборами и тросорубом для защиты от столкновения с проводами.

Изменения коснулись и конструкции вертолета – он получил модифицированное оперение хвостовой балки из композитных материалов и обогреваемое птицестойкое остекление кабины. Часть этих решений компания будет готова предложить заказчикам уже в 2020 году.

Планируется, что в дальнейшем часть конструкции фюзеляжа "Ансата" будет выполняться из композитных материалов, что позволит снизить вес вертолета и стоимость эксплуатации. При этом количество пассажиров увеличится до 8 человек, а дальность полета возрастет на 30%.