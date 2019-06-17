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РИА Новости

"Вертолеты России" представили в Ле Бурже концепт обновленного "Ансата"

Вчера, 17:21
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЛегкий многоцелевой вертолет "Ансат", представленный на международном аэрокосмическом салоне Paris Air Show 2019 во Франции
Легкий многоцелевой вертолет Ансат, представленный на международном аэрокосмическом салоне Paris Air Show 2019 во Франции
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Легкий многоцелевой вертолет "Ансат", представленный на международном аэрокосмическом салоне Paris Air Show 2019 во Франции
ЛЕ БУРЖЕ (Франция), 17 июн - РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") в рамках международного аэрокосмического салона Paris Air Show 2019 в Ле Бурже представил концепт модернизированного легкого вертолета "Ансат", сообщает пресс-служба компании.
"Холдинг "Вертолеты России" представил концепт модернизированного легкого вертолета "Ансат". На машине применен ряд новых конструкторских решений и опций, которые в ближайшие годы будут внедрены в серийное производство", - говорится в сообщении.
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В частности, представленный в Ле Бурже "Ансат" оснащен "стеклянной кабиной" - новым комплексом бортового радиоэлектронного оборудования. Вертолет также оборудован метеолокатором, системой раннего предупреждения близости земли, авариестойкой топливной системой, светодиодными осветительными приборами и тросорубом для защиты от столкновения с проводами.
Изменения коснулись и конструкции вертолета – он получил модифицированное оперение хвостовой балки из композитных материалов и обогреваемое птицестойкое остекление кабины. Часть этих решений компания будет готова предложить заказчикам уже в 2020 году.
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЛегкий многоцелевой вертолет "Ансат" в аэропорту Ле-Бурже, где пройдет международный аэрокосмический салон Paris Air Show 2019
Легкий многоцелевой вертолет Ансат в аэропорту Ле-Бурже, где пройдет международный аэрокосмический салон Paris Air Show 2019
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Легкий многоцелевой вертолет "Ансат" в аэропорту Ле-Бурже, где пройдет международный аэрокосмический салон Paris Air Show 2019
Планируется, что в дальнейшем часть конструкции фюзеляжа "Ансата" будет выполняться из композитных материалов, что позволит снизить вес вертолета и стоимость эксплуатации. При этом количество пассажиров увеличится до 8 человек, а дальность полета возрастет на 30%.
Кроме того, "Вертолеты России" представили в Ле Бурже "Ансат" с новой системой спутниковой связи Mku30. Эта система позволяет организовывать на борту одноточечные или многоточечные видеоконференции, бесперебойную передачу произвольных объемов данных и видеоизображений высокого качества в режиме реального времени.
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