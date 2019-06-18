Истребитель будущего и обновленный "Ансат": новинки авиасалона в Ле Бурже

В Ле Бурже проходит один из крупнейших в мире авиакосмических салонов. Россию на нем представляют Объединенная авиастроительная корпорация, Рособоронэкпорт, "Вертолеты России" и Объединенная двигателестроительная корпорация. Участники и самые заметные экспонаты выставки — в фотоленте Ria.ru.