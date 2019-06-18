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РИА Новости

Истребитель будущего и обновленный "Ансат": новинки авиасалона в Ле Бурже

Вчера, 11:20
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В Ле Бурже проходит один из крупнейших в мире авиакосмических салонов. Россию на нем представляют Объединенная авиастроительная корпорация, Рособоронэкпорт, "Вертолеты России" и Объединенная двигателестроительная корпорация. Участники и самые заметные экспонаты выставки — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Широкофюзеляжный пассажирский самолет Airbus A330 совершает полет на аэрокосмическом салоне в Ле Бурже.

Широкофюзеляжный пассажирский самолёт фирмы Airbus A330 совершает полет на международном аэрокосмическом салоне Paris Air Show 2019 во Франции
1 из 19

Широкофюзеляжный пассажирский самолет Airbus A330 совершает полет на аэрокосмическом салоне в Ле Бурже.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Выступление гимнасток на авиашоу во Франции.

Выступление гимнасток с лентой на международном аэрокосмическом салоне Paris Air Show 2019 во Франции
2 из 19

Выступление гимнасток на авиашоу во Франции.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Легкие реактивные штурмовики третьего поколения Dassault/Dornier Alpha Jet E-139.

Легкие реактивные штурмовики третьего поколения Dassault/Dornier Alpha Jet E-139 выполняют полет на международном аэрокосмическом салоне Paris Air Show 2019 во Франции
3 из 19

Легкие реактивные штурмовики третьего поколения Dassault/Dornier Alpha Jet E-139.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Полноразмерный макет новейшего турецкого истребителя пятого поколения TF-X на аэрокосмическом салоне.

Полноразмерный макет новейшего турецкого истребителя пятого поколения TF-X на международном аэрокосмическом салоне Paris Air Show 2019 во Франции
4 из 19

Полноразмерный макет новейшего турецкого истребителя пятого поколения TF-X на аэрокосмическом салоне.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Павильон "Роскосмоса" на международном авиасалоне в Ле Бурже.

Павильон Роскосмоса на международном аэрокосмическом салоне Paris Air Show 2019
5 из 19

Павильон "Роскосмоса" на международном авиасалоне в Ле Бурже.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Макеты ракет-носителей "Ангара", "Протон М" и "Союз" в павильоне "Роскосмоса".

Макеты ракет-носителей Ангара, Протон М и Союз в павильоне Роскосмоса на международном аэрокосмическом салоне Paris Air Show 2019
6 из 19

Макеты ракет-носителей "Ангара", "Протон М" и "Союз" в павильоне "Роскосмоса".

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Реактивный самолет бизнес-класса компании Dassault Aviation, сконструирован на базе Falcon 900.

Реактивный самолёт бизнес-класса. Выпускается компанией Dassault Aviation, сконструирован на базе Falcon 900 совершает полет на международном аэрокосмическом салоне Paris Air Show 2019 во Франции
7 из 19

Реактивный самолет бизнес-класса компании Dassault Aviation, сконструирован на базе Falcon 900.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Посетители авиашоу осматривают турбину самолета.

Посетители осматривают турбину самолета на международном аэрокосмическом салоне Paris Air Show 2019 во Франции
8 из 19

Посетители авиашоу осматривают турбину самолета.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Дальнемагистральный широкофюзеляжный пассажирский самолет Airbus A350-1000.

Дальнемагистральный широкофюзеляжный пассажирский самолёт Airbus A350-1000 совершает полет на международном аэрокосмическом салоне Paris Air Show 2019 во Франции
9 из 19

Дальнемагистральный широкофюзеляжный пассажирский самолет Airbus A350-1000.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Российский самолет-амфибия Бе-200 принял участие в летной программе авиасалона в Ле Бурже.

Российский самолет-амфибия Бе-200ЧС, разработанный ТАНТК имени Г. М. Бериева и производимый на Иркутском авиационном заводе, представленный на международном аэрокосмическом салоне Paris Air Show 2019 во Франции
10 из 19

Российский самолет-амфибия Бе-200 принял участие в летной программе авиасалона в Ле Бурже.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Широкофюзеляжный пассажирский самолет фирмы Airbus A330.

Широкофюзеляжный пассажирский самолёт фирмы Airbus A330 совершает полет на международном аэрокосмическом салоне Paris Air Show 2019 во Франции
11 из 19

Широкофюзеляжный пассажирский самолет фирмы Airbus A330.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

"Вертолеты России" представили концепт модернизированного вертолета "Ансат". На машине применены новые конструкторские решения и опции.

Легкий многоцелевой вертолет Ансат, представленный на международном аэрокосмическом салоне Paris Air Show 2019 во Франции
12 из 19

"Вертолеты России" представили концепт модернизированного вертолета "Ансат". На машине применены новые конструкторские решения и опции.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Макет многоцелевого истребителя Су-30СМ на аэрокосмическом салоне во Франции.

Макет многоцелевого истребителя Су-30СМ на международном аэрокосмическом салоне Paris Air Show 2019 во Франции
13 из 19

Макет многоцелевого истребителя Су-30СМ на аэрокосмическом салоне во Франции.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Многоцелевой вертолет, разработанный франко-германским консорциумом Eurocopter NHI NH90.

Многоцелевой вертолет, разработанный франко-германским консорциумом Eurocopter NHI NH90 на международном аэрокосмическом салоне Paris Air Show 2019 во Франции
14 из 19

Многоцелевой вертолет, разработанный франко-германским консорциумом Eurocopter NHI NH90.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов

Новейший европейский истребитель пятого поколения NGF (Next Generation Fighter) на Paris Air Show 2019.

Новейший европейский истребитель 5-го поколения NGF (Next Generation Fighter) на международном аэрокосмическом салоне Paris Air Show 2019 во Франции
15 из 19

Новейший европейский истребитель пятого поколения NGF (Next Generation Fighter) на Paris Air Show 2019.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Реактивный самолет бизнес-класса аэрокосмическом салоне Paris Air Show 2019.

Реактивный самолёт бизнес-класса. Выпускается компанией Dassault Aviation, сконструирован на базе Falcon 900 совершает полет на международном аэрокосмическом салоне Paris Air Show 2019 во Франции
16 из 19

Реактивный самолет бизнес-класса аэрокосмическом салоне Paris Air Show 2019.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Президент Франции Эммануэль Макрон спускается по трапу широкофюзеляжного пассажирского самолета Airbus A330.

Президент Франции Эммануэль Макрон спускается по трапу широкофюзеляжного пассажирского самолёта фирмы Airbus A330 на международном аэрокосмическом салоне Paris Air Show 2019 во Франции
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Президент Франции Эммануэль Макрон спускается по трапу широкофюзеляжного пассажирского самолета Airbus A330.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Airbus A330 в Ле Бурже.

Широкофюзеляжный пассажирский самолёт фирмы Airbus A330 совершает полет на международном аэрокосмическом салоне Paris Air Show 2019 во Франции
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Airbus A330 в Ле Бурже.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Макет новейшего турецкого истребителя пятого поколения TF-X на Парижском авиасалоне.

Полноразмерный макет новейшего турецкого истребителя пятого поколения TF-X на международном аэрокосмическом салоне Paris Air Show 2019 во Франции
19 из 19

Макет новейшего турецкого истребителя пятого поколения TF-X на Парижском авиасалоне.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Авиасалон "Ле-Бурже"Фото
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