Истребитель будущего и обновленный "Ансат": новинки авиасалона в Ле Бурже

Широкофюзеляжный пассажирский самолет Airbus A330 совершает полет на аэрокосмическом салоне в Ле Бурже.
Широкофюзеляжный пассажирский самолет Airbus A330 совершает полет на аэрокосмическом салоне в Ле Бурже.
Выступление гимнасток на авиашоу во Франции.
Легкие реактивные штурмовики третьего поколения Dassault/Dornier Alpha Jet E-139.
Легкие реактивные штурмовики третьего поколения Dassault/Dornier Alpha Jet E-139.
Полноразмерный макет новейшего турецкого истребителя пятого поколения TF-X на аэрокосмическом салоне.
Полноразмерный макет новейшего турецкого истребителя пятого поколения TF-X на аэрокосмическом салоне.
Павильон "Роскосмоса" на международном авиасалоне в Ле Бурже.
Павильон "Роскосмоса" на международном авиасалоне в Ле Бурже.
Макеты ракет-носителей "Ангара", "Протон М" и "Союз" в павильоне "Роскосмоса".
Макеты ракет-носителей "Ангара", "Протон М" и "Союз" в павильоне "Роскосмоса".
Реактивный самолет бизнес-класса компании Dassault Aviation, сконструирован на базе Falcon 900.
Реактивный самолет бизнес-класса компании Dassault Aviation, сконструирован на базе Falcon 900.
Посетители авиашоу осматривают турбину самолета.
Посетители авиашоу осматривают турбину самолета.
Дальнемагистральный широкофюзеляжный пассажирский самолет Airbus A350-1000.
Дальнемагистральный широкофюзеляжный пассажирский самолет Airbus A350-1000.
Российский самолет-амфибия Бе-200 принял участие в летной программе авиасалона в Ле Бурже.
Российский самолет-амфибия Бе-200 принял участие в летной программе авиасалона в Ле Бурже.
Широкофюзеляжный пассажирский самолет фирмы Airbus A330.
Широкофюзеляжный пассажирский самолет фирмы Airbus A330.
"Вертолеты России" представили концепт модернизированного вертолета "Ансат". На машине применены новые конструкторские решения и опции.
"Вертолеты России" представили концепт модернизированного вертолета "Ансат". На машине применены новые конструкторские решения и опции.
Макет многоцелевого истребителя Су-30СМ на аэрокосмическом салоне во Франции.
Макет многоцелевого истребителя Су-30СМ на аэрокосмическом салоне во Франции.
Многоцелевой вертолет, разработанный франко-германским консорциумом Eurocopter NHI NH90.
Многоцелевой вертолет, разработанный франко-германским консорциумом Eurocopter NHI NH90.
Новейший европейский истребитель пятого поколения NGF (Next Generation Fighter) на Paris Air Show 2019.
Новейший европейский истребитель пятого поколения NGF (Next Generation Fighter) на Paris Air Show 2019.
Реактивный самолет бизнес-класса аэрокосмическом салоне Paris Air Show 2019.
Реактивный самолет бизнес-класса аэрокосмическом салоне Paris Air Show 2019.
Президент Франции Эммануэль Макрон спускается по трапу широкофюзеляжного пассажирского самолета Airbus A330.
Президент Франции Эммануэль Макрон спускается по трапу широкофюзеляжного пассажирского самолета Airbus A330.
Airbus A330 в Ле Бурже.
Макет новейшего турецкого истребителя пятого поколения TF-X на Парижском авиасалоне.
Макет новейшего турецкого истребителя пятого поколения TF-X на Парижском авиасалоне.