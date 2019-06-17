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РИА Новости

Российский Бе-200 принял участие в летной программе авиасалона Ле Бурже

Вчера, 17:06
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© РИА Новости / Сергей МамонтовРоссийский самолёт-амфибия Бе-200ЧС на международном аэрокосмическом салоне Paris Air Show 2019 во Франции. 17 июня 2019
Российский самолёт-амфибия Бе-200ЧС на международном аэрокосмическом салоне Paris Air Show 2019 во Франции. 17 июня 2019
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Российский самолёт-амфибия Бе-200ЧС на международном аэрокосмическом салоне Paris Air Show 2019 во Франции. 17 июня 2019
ЛЕ БУРЖЕ, 17 июн - РИА Новости. Российский самолет Бе-200 принял участие в летной программе авиасалона во французском Ле Бурже, передает корреспондент РИА Новости.
Парижский авиасалон проходит раз в два года. Впервые СССР принял в нем участие в 1936 году, где демонстрировался советский пассажирский самолет АНТ‑35. История регулярного советского, а затем российского присутствия началась с 1957 года.
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Вчера, 02:33
Международный авиационно-космический салон в Ле Бурже
В ходе полета в районе аэродрома Бе-200 сбросил воду, имитируя тушение пожара.
Также в летной программе принял участие российский вертолет "Ансат".
Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200 предназначен для решения задач пожаротушения, оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок.
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Бе-200Авиасалон "Ле-Бурже"БезопасностьВ мире
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