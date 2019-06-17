Российский Бе-200 принял участие в летной программе авиасалона Ле Бурже

ЛЕ БУРЖЕ, 17 июн - РИА Новости. Российский самолет Бе-200 принял участие в летной программе авиасалона во французском Ле Бурже, передает корреспондент РИА Новости.
Парижский авиасалон проходит раз в два года. Впервые СССР принял в нем участие в 1936 году, где демонстрировался советский пассажирский самолет АНТ‑35. История регулярного советского, а затем российского присутствия началась с 1957 года.
В ходе полета в районе аэродрома Бе-200 сбросил воду, имитируя тушение пожара.
Также в летной программе принял участие российский вертолет "Ансат".
Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200 предназначен для решения задач пожаротушения, оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок.