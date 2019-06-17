Депутат рассказал о состоянии главы Дагестана

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Глава Дагестана Владимир Васильев, госпитализированный с воспалением лёгких в Москве, идёт на поправку, причин для беспокойства нет, сообщил глава комитета Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрий Морозов на своей странице в соцсети "Вконтакте".
Ранее пресс-служба администрации главы и правительства Дагестана сообщила, что глава республики Владимир Васильев госпитализирован в Москве с диагнозом "воспаление легких". На время отсутствия Васильева исполнение его обязанностей возложено на председателя правительства Дагестана Артема Здунова.
9 сентября 2018, 14:05Биография Владимира Васильева
"Созвонился с Владимиром Абдуалиевичем... Слава Богу, нет причин для беспокойства, идёт на поправку", - написал Морозов.