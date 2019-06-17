Депутат рассказал о состоянии главы Дагестана

Ранее пресс-служба администрации главы и правительства Дагестана сообщила, что глава республики Владимир Васильев госпитализирован в Москве с диагнозом "воспаление легких". На время отсутствия Васильева исполнение его обязанностей возложено на председателя правительства Дагестана Артема Здунова.