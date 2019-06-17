Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-17T17:05Z
https://ria.ru/20190617/1555639896.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/113628/40/1136284088_0:0:2816:1584_1036x0_80_0_0_0660b96312cb7285c75d7a2dd087e02c.jpg
РИА Новости

Депутат рассказал о состоянии главы Дагестана

Вчера, 17:05
1630
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Васильев
Владимир Васильев
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Глава Дагестана Владимир Васильев, госпитализированный с воспалением лёгких в Москве, идёт на поправку, причин для беспокойства нет, сообщил глава комитета Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрий Морозов на своей странице в соцсети "Вконтакте".
Ранее пресс-служба администрации главы и правительства Дагестана сообщила, что глава республики Владимир Васильев госпитализирован в Москве с диагнозом "воспаление легких". На время отсутствия Васильева исполнение его обязанностей возложено на председателя правительства Дагестана Артема Здунова.
Временно исполняющий обязанности главы республики Дагестан Владимир Васильев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 10 июля 2018
9 сентября 2018, 14:05
Биография Владимира Васильева
"Созвонился с Владимиром Абдуалиевичем... Слава Богу, нет причин для беспокойства, идёт на поправку", - написал Морозов.
1811022
Обсудить 1
Дмитрий МорозовВладимир ВасильевГосдума РФДагестанПолитика
Рекомендуем
Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Жена убитого в Чемодановке рассказала подробности массовой драки
РИА
Новости
Артем Здунов
В прямой линии с Путиным примет участие премьер Дагестана
Врач за компьютером
Кардиологи назвали тревожный признак, опасный для жизни
Внука Громыко назначили послом в Мали
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Совета глав государств - членов ШОС в Бишкеке
Путин подписал закон об отмене лицензирования дисков с аудио, видео и ПО
Глава Дагестана Владимир Васильев
В Москве госпитализировали главу Дагестана
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин
Кудрин не исключил "социального взрыва" в России
Владимир Зеленский
Зеленский поставил условия возвращения к "нормандскому формату"
Генеральный директор ФГБУК Государственный Эрмитаж Михаил Пиотровский
"Нам некого там учить". Михаил Пиотровский – о художницах Саудовской Аравии
В Испании убили девочку из России
Разъединители высокого напряжения на электроподстанции Тамбовской ТЭЦ
Источник подтвердил, что США атакуют российскую энергосистему
Директор школы прокомментировала "нулевой" результат ЕГЭ из-за ручки
Бари Алибасов
Представитель Алибасова рассказал о состоянии продюсера после выписки
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк выступает на митинге с требованием провести досрочные выборы парламента. 9 июня 2019
Глава Демпартии Молдавии объяснил, почему покинул страну
Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Все цыгане уехали из Чемодановки
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:12Военные ВВО ликвидировали крупный лесной пожар в Бурятии
04:00Эксперты рассказали, где в России самая дорогая и дешевая клубника
03:52Эксперты развенчали миф об "обитателях-мутантах" в Москве-реке
03:50Эксперимент по маркировке шин проведут в России с 20 июня по 30 ноября
03:45Россиянам хотят с 2021 года разрешить поступать в вузы онлайн
03:45В МЧС рассказали, как бороться с тополиным пухом
03:41Исследование: лишь 47% россиян заявили о планах своих детей поступить в вуз
03:38Эксперты рассказали о ценах на выпускной наряд для юношей и девушек
03:34В США считают необходимым увеличить время отдыха пилотов между рейсами
03:31Опрос показал, как россияне относятся к воспитанию ребенка отцом
03:30Эксперты назвали города, жительницы которых больше всего хотят выйти замуж
03:27Эксперты рассказали, какие профессии популярны у абитуриентов в 2019 году
03:24На Чукотке произошло короткое замыкание в вертолете Ми-8
03:22Суд признал гражданина Ливии виновными в атаке на посла США в Бенгази
03:22Роботу "Федору" сделают необычное "кресло" для полета в космос
03:09В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,3
03:08В ГД разработали законопроект о наказании за домогательства
03:02В Минприроды рассказали, когда выпустят косаток из "китовой тюрьмы"
02:51Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке
02:42Пользователи WhatsApp столкнулись с проблемами в работе мессенджера
Лента новостейМолния