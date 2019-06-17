Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-17T16:44Z
https://ria.ru/20190617/1555638936.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155363/53/1553635358_0:74:573:396_1036x0_80_0_0_464698efbed0046341d519cda97a4b94.jpg
РИА Новости

Зеленский назвал украинских женщин туристическим брендом страны

Вчера, 16:44
16600
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 17 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что брендом страны являются не только сельское хозяйство, шахты и металлурги, но и просто "очень красивые люди, особенно женщины".
Ранее посол Франции на Украине Изабель Дюмо сообщила, что Зеленский прибыл в визитом в Париж.
Владимир Зеленский со своей супругой Еленой Зеленской
19 мая, 12:15
Первая леди Украины: чем планирует заниматься супруга Зеленского
"Я хочу сказать, что всегда было представление у всех в мире, что Украина – это, прежде всего, сельское хозяйство, шахты, металлурги. А туристы всегда говорили, что на Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Да, это все есть, и остается наши брендом", - заявил Зеленский во время посещения самого большого в мире стартап-кампуса в Париже, трансляцию вел телеканал "112. Украина".
При этом он подчеркнул, что "IT-индустрия, IT-технологии и компании очень быстро развиваются на Украине". "У нас на Украине около 150 тысяч айтишников, стартаперов. Я думаю, что мы будем развиваться в этом направлении", - заявил украинский президент.
1314841733
Обсудить 11
Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Это он погорячился на счет бренда..все таки вещи надо называть своими именами...
17 июня, 17:29
сергей гриньков
2260003
Очень красивые, очень доступные и недорогие.
17 июня, 18:45
Naum Vygodsky
1100204
Рекомендуем
Генеральный директор ФГБУК Государственный Эрмитаж Михаил Пиотровский
"Нам некого там учить". Михаил Пиотровский – о художницах Саудовской Аравии
РИА
Новости
Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Жена убитого в Чемодановке рассказала подробности массовой драки
Девушка в майке с надписью USSR компании Adidas
В Литве потребовали у Adidas убрать одежду с символикой СССР
Знак такси на автомобиле на Никольской улице в Москве
Московский таксист изнасиловал пассажирку и пообещал жениться, сообщили СМИ
Лента
новостей
Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V Rivet Joint
Американский самолет провел разведку у границы Калининградской области
Видеоблогер Юрий Хованский
Блогер Хованский стал помощником депутата
Бари Алибасов
Представитель Алибасова рассказал о состоянии продюсера после выписки
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк выступает на митинге с требованием провести досрочные выборы парламента. 9 июня 2019
Глава Демпартии Молдавии объяснил, почему покинул страну
Инспектор ГИБДД
Путин подписал закон об ужесточении ответственности за "пьяные" ДТП
Директор школы прокомментировала "нулевой" результат ЕГЭ из-за ручки
Разъединители высокого напряжения на электроподстанции Тамбовской ТЭЦ
Источник подтвердил, что США атакуют российскую энергосистему
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве
МВД опровергло слухи об увольнениях из УВД, которое задерживало Голунова
Симуляция плана лучевого лечения в онкологическом диспансере
Названы регионы с самой высокой распространенностью рака
Истребитель МиГ-35
ВКС получили первые два новейших истребителя МиГ-35
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00Эксперты рассказали, где в России самая дорогая и дешевая клубника
03:52Эксперты развенчали миф об "обитателях-мутантах" в Москве-реке
03:50Эксперимент по маркировке шин проведут в России с 20 июня по 30 ноября
03:45Россиянам хотят с 2021 года разрешить поступать в вузы онлайн
03:45В МЧС рассказали, как бороться с тополиным пухом
03:41Исследование: лишь 47% россиян заявили о планах своих детей поступить в вуз
03:38Эксперты рассказали о ценах на выпускной наряд для юношей и девушек
03:34В США считают необходимым увеличить время отдыха пилотов между рейсами
03:31Опрос показал, как россияне относятся к воспитанию ребенка отцом
03:30Эксперты назвали города, жительницы которых больше всего хотят выйти замуж
03:27Эксперты рассказали, какие профессии популярны у абитуриентов в 2019 году
03:24На Чукотке произошло короткое замыкание в вертолете Ми-8
03:22Суд признал гражданина Ливии виновными в атаке на посла США в Бенгази
03:22Роботу "Федору" сделают необычное "кресло" для полета в космос
03:09В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,3
03:08В ГД разработали законопроект о наказании за домогательства
03:02В Минприроды рассказали, когда выпустят косаток из "китовой тюрьмы"
02:51Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке
02:42Пользователи WhatsApp столкнулись с проблемами в работе мессенджера
02:32Власти Венесуэлы обвинили Гуаидо в коррупционном сговоре
Лента новостейМолния