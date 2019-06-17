Зеленский назвал украинских женщин туристическим брендом страны

КИЕВ, 17 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что брендом страны являются не только сельское хозяйство, шахты и металлурги, но и просто "очень красивые люди, особенно женщины".
Ранее посол Франции на Украине Изабель Дюмо сообщила, что Зеленский прибыл в визитом в Париж.
"Я хочу сказать, что всегда было представление у всех в мире, что Украина – это, прежде всего, сельское хозяйство, шахты, металлурги. А туристы всегда говорили, что на Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Да, это все есть, и остается наши брендом", - заявил Зеленский во время посещения самого большого в мире стартап-кампуса в Париже, трансляцию вел телеканал "112. Украина".
При этом он подчеркнул, что "IT-индустрия, IT-технологии и компании очень быстро развиваются на Украине". "У нас на Украине около 150 тысяч айтишников, стартаперов. Я думаю, что мы будем развиваться в этом направлении", - заявил украинский президент.