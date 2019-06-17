Зеленский назвал украинских женщин туристическим брендом страны

КИЕВ, 17 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что брендом страны являются не только сельское хозяйство, шахты и металлурги, но и просто "очень красивые люди, особенно женщины".

При этом он подчеркнул, что "IT-индустрия, IT-технологии и компании очень быстро развиваются на Украине". "У нас на Украине около 150 тысяч айтишников, стартаперов. Я думаю, что мы будем развиваться в этом направлении", - заявил украинский президент.