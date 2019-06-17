Представитель Алибасова рассказал о состоянии продюсера после выписки

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Представитель Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал о самочувствии продюсера после выписки из больницы.

По словам Горжанкина, состояние шоумена "нельзя назвать хорошим", но угрозы жизни нет. Он добавил, что Алибасов уже передвигается самостоятельно, но говорить ему все еще трудно.

"Чувствует Бари Каримович себя значительно лучше. По крайней мере, жить будет точно. Врачи его не выписали бы, если угроза жизни сохранялась бы", - сказал представитель продюсера в комментарии " Вечерней Москве ".

Как отметил Горжанкин, Алибасов находится с Лидией Федосеевой-Шукшиной и готовится к отправке на частном самолете в Казахстан. Также представитель продюсера рассказал, поедут ли с шоуменом семья и кот.

"Чучу берут сто процентов! Лидия Николаевна… Ну, вероятнее всего – да", - заключил представитель продюсера.

Ранее Бари Алибасов-младший рассказал, что увез отца из клиники в Подмосковье. Продюсер вышел из состояния медикаментозного сна утром 11 июня.