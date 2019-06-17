Суд оставил под арестом министра лесного комплекса Иркутской области

ИРКУТСК, 17 июн – РИА Новости. Иркутский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу министра лесного комплекса Приангарья Сергея Шеверды, который находится под арестом по обвинению в превышении должностных полномочий, и оставил меру пресечения без изменений, сообщает пресс-служба суда.
Шеверда был задержан в начале июня в Шереметьево по уголовному делу о незаконной рубке в заповеднике "Туколонь" на площади около 120 гектар, в результате чего лесному фонду РФ был причинен ущерб почти на 750 миллионов рублей. По версии следствия, чиновник, будучи осведомленным в безосновательности проведения сплошной санитарной рубки на территории государственного природного заказника, не принял мер к расторжению договоров купли-продажи лесных насаждений и прекращению вырубок. Шеверду доставили в Иркутск, где 7 июня Кировский районный суд отправил его под стражу на два месяца.
"Суд апелляционной инстанции оставил меру пресечения прежней", - говорится в сообщении.
Шеверде предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, совершенных с причинением тяжких последствий. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет.