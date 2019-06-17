Суд оставил под арестом министра лесного комплекса Иркутской области

Шеверда был задержан в начале июня в Шереметьево по уголовному делу о незаконной рубке в заповеднике "Туколонь" на площади около 120 гектар, в результате чего лесному фонду РФ был причинен ущерб почти на 750 миллионов рублей. По версии следствия, чиновник, будучи осведомленным в безосновательности проведения сплошной санитарной рубки на территории государственного природного заказника, не принял мер к расторжению договоров купли-продажи лесных насаждений и прекращению вырубок. Шеверду доставили в Иркутск, где 7 июня Кировский районный суд отправил его под стражу на два месяца.