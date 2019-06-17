Суд в Петербурге освободил калининградского экс-депутата Рудникова

КАЛИНИНГРАД, 17 июн - РИА Новости. Московский районный суд Санкт-Петербурга переквалифицировал уголовное дело против калининградского издателя и экс-депутата областной думы Игоря Рудникова, который обвинялся в вымогательстве денег у главы калининградского СУ СК, он освобожден из-под стражи, сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Московский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Игоря Рудникова… Суд переквалифицировал действия подсудимых и признал Рудникова виновным в самоуправстве, назначив наказание в виде обязательных работ на 550 часов. Освобожден по отбытию. Выпущен из-под стражи в зале суда", - говорится в сообщении.

Издатель газеты "Новые колеса" и бывший депутат калининградской областной думы Рудников находился под стражей с начала ноября 2017 года. Его обвиняли в вымогательстве 50 тысяч долларов у руководителя регионального следственного управления СК РФ генерал-лейтенанта юстиции Виктора Леденева. По версии следствия, Рудников вымогал деньги за то, чтобы не публиковать статьи против Леденева.

В ноябре 2017 года прокуратура Калининградской области выяснила, что в августе 2013 года Рудников получил грин-карту США сроком действия до марта 2026 года. Он скрыл этот факт, а также не указал, что имеет вид на жительство другой страны во время избирательной кампании 2016 года, что противоречит закону о статусе депутата областной думы, из-за чего и лишился депутатского статуса.

Еще одним фигурантом уголовного дела о вымогательстве являлся бывший заместитель полномочного представителя президента РФ в северо-западном федеральном округе Александр Дацышин. Его обвиняли в пособничестве в вымогательстве. С начала ноября 2017 года Дацышин находился в своём доме в Калининградской области под домашним арестом.