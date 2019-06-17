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РИА Новости

Суд в Петербурге освободил калининградского экс-депутата Рудникова

Вчера, 15:27
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КАЛИНИНГРАД, 17 июн - РИА Новости. Московский районный суд Санкт-Петербурга переквалифицировал уголовное дело против калининградского издателя и экс-депутата областной думы Игоря Рудникова, который обвинялся в вымогательстве денег у главы калининградского СУ СК, он освобожден из-под стражи, сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
"Московский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Игоря Рудникова… Суд переквалифицировал действия подсудимых и признал Рудникова виновным в самоуправстве, назначив наказание в виде обязательных работ на 550 часов. Освобожден по отбытию. Выпущен из-под стражи в зале суда", - говорится в сообщении.
Издатель газеты "Новые колеса" и бывший депутат калининградской областной думы Рудников находился под стражей с начала ноября 2017 года. Его обвиняли в вымогательстве 50 тысяч долларов у руководителя регионального следственного управления СК РФ генерал-лейтенанта юстиции Виктора Леденева. По версии следствия, Рудников вымогал деньги за то, чтобы не публиковать статьи против Леденева.
В ноябре 2017 года прокуратура Калининградской области выяснила, что в августе 2013 года Рудников получил грин-карту США сроком действия до марта 2026 года. Он скрыл этот факт, а также не указал, что имеет вид на жительство другой страны во время избирательной кампании 2016 года, что противоречит закону о статусе депутата областной думы, из-за чего и лишился депутатского статуса.
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Еще одним фигурантом уголовного дела о вымогательстве являлся бывший заместитель полномочного представителя президента РФ в северо-западном федеральном округе Александр Дацышин. Его обвиняли в пособничестве в вымогательстве. С начала ноября 2017 года Дацышин находился в своём доме в Калининградской области под домашним арестом.
В понедельник суд признал Дацышина виновным по части 5 статьи 33 (соучастие) и части 1 статьи 330 УК РФ (самоуправство), ему назначено наказание в виде обязательных работ на 50 часов. Он тоже освобожден, отмечает пресс-служба суда.
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