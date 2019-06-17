В Петербурге женщина пыталась поджечь дверь храма

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Полиция доставила в отдел женщину, которая пыталась поджечь дверь храма на Минеральной улице в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Рано утром 17 июня в полицию Калининского района поступило сообщение о том, что женщина пытается поджечь дверь храма на Минеральной улице. На место оперативно прибыли сотрудники полиции", - говорится в сообщении.