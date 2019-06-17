Главному храму Росгвардии передали мощи святых и воинскую хоругвь

Главный храм Росгвардии в городе Балашихе Московской области во время установки креста

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Главному храму Росгвардии передали ковчег с частицами мощей Андрея Первозванного, Георгия Победоносца и Спиридона Тримифунтского, а также воинскую походную хоругвь, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В марте на храм установили 11-тонный купол и 14 колоколов, а в апреле – шестиметровый крест.

"В Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского состоялась торжественная церемония передачи главному храму Росгвардии воинского походного ковчега с частицами мощей святых покровителей воинства - святителя Спиридона Тримифунтского, святого великомученика Георгия Победоносца и святого апостола Андрея Первозванного, а также воинской походной хоругви с изображением святого апостола Андрея Первозванного", - сказал собеседник агентства.

В мероприятии участвовали военнослужащие дивизии имени Ф. Э. Дзержинского войск национальной гвардии РФ, представители синодального отдела Русской православной церкви по взаимодействию с Вооруженными силами РФ и правоохранительными органами, руководство Благотворительного фонда святого мученика Вонифатия, духовенство и ветераны.

"За свою почти вековую историю соединение с божьей помощью прошло через многие суровые испытания. И сегодня в этот знаменательный день мы принимаем воинский походный ковчег с мощами святых покровителей воинства и воинскую походную хоругвь", - заявил командир дивизии генерал-майор Дмитрий Черепанов.

Решение о строительстве храма в честь покровителя войск святого благоверного князя Владимира в подмосковной Балашихе было принято предстоятелем РПЦ патриархом Кириллом и директором Росгвардии Виктором Золотовым. Храм равноапостольного князя Владимира был заложен в декабре 2016 года, а уже через полгода началось его возведение. Балашиха выбрана местом постройки, поскольку в городе дислоцируется дивизия имени Дзержинского, компактно проживают семьи военнослужащих Росгвардии.