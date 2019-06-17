В Госдуме оценили предложение изменить критерии нуждаемости в России

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Глава комитета по труду Ярослав Нилов прокомментировал предложение региональных властей изменить критерии нуждаемости в России.

Ранее СМИ сообщили о предложении региональных властей скорректировать критерии выплат пособий, чтобы направить освободившиеся средства действительно нуждающимся людям.

Нилов отметил, что "очень настороженно" относится к такой постановке вопроса, однако подчеркнул, что критерии определения малоимущих требует уточнений.

Кроме того, он назвал "неоднозначной" инициативу чиновников особо выделить группу граждан, которые имеют дополнительное имущество. Депутат отметил, что нужно отличать наличие "яхт и самолетов" от наличия маленьких огородов и земельных участков.