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РИА Новости

В Госдуме оценили предложение изменить критерии нуждаемости в России

Вчера, 15:07
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Глава комитета по труду Ярослав Нилов прокомментировал предложение региональных властей изменить критерии нуждаемости в России.
Ранее СМИ сообщили о предложении региональных властей скорректировать критерии выплат пособий, чтобы направить освободившиеся средства действительно нуждающимся людям.
Нилов отметил, что "очень настороженно" относится к такой постановке вопроса, однако подчеркнул, что критерии определения малоимущих требует уточнений.
Кроме того, он назвал "неоднозначной" инициативу чиновников особо выделить группу граждан, которые имеют дополнительное имущество. Депутат отметил, что нужно отличать наличие "яхт и самолетов" от наличия маленьких огородов и земельных участков.
"Такие чувствительные и щепетильные вещи необходимо очень тонко и аккуратно продумывать и просчитывать, понимая, что соцсфера и так перегрета. Подобные обсуждения добавляют масла в огонь, усиливают и так существующую социальную напряженность", - сказал Нилов в комментарии радиостанции "Говорит Москва".
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Общество
Популярные комментарии
Огороды есть-значит богат? Как-то даже стыдно читать было эти "рамышлизмы" депутатов на фоне губернаторских (и не только) дворцов с хором прислуги, на фоне вывода капитала, на фоне вложения денег в иностранную недвижимость , спорт и яхты, на фоне двойного гражданства у представителей власти. Много "фонов". .А тут про какую-то свеклу с морковкой-капустой-картошкой.
17 июня, 15:24
elya.velichutina
3400000
Россия помогает всем, кроме своего народа, это очень напоминает политику СССР.
17 июня, 15:33
Сергей Добрый
2400205
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